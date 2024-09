Ed Gein, chi è il killer della prossima stagione di Monsters

Fonte foto: Netflix

Monsters ha già scelto il suo prossimo protagonista. La serie antologica di Netflix firmata da Ryan Murphy dedica ogni stagione a un diverso caso di cronaca nera o killer del passato. La prima stagione, uscita nel 2022, raccontava la storia di Jeffrey Dahmer (nella foto). Pochi giorni fa è invece arrivata sulla piattaforma di streaming la seconda stagione, che si intitola Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menéndez. Adesso è stato annunciato che il terzo ciclo di episodi sarà dedicato alla storia di Ed Gein.

Monsters 3: la vera storia di Ed Gein

All’anagrafe Edward Theodore Gein, Ed Gein è nato nel 1906 e morto nel 1984 negli Stati Uniti ed è diventato tristemente famoso con il nome di “il macellaio di Plainfield”. Gein fu arrestato nel 1957 in seguito al ritrovamento nella sua proprietà del corpo squartato di una donna. Giudicato mentalmente instabile, ha trascorso il resto della sua vita in un manicomio criminale dove è poi morto a causa di una malattia.

Tra il 1947 e il 1957 diverse altre persone erano scomparse dai luoghi in cui Gein viveva, ma la sua responsabilità in queste sparizioni non è mai stata confermata del tutto. È rimasto un mistero anche il suo presunto coinvolgimento nella morte del fratello, avvenuta nel 1944.

Nella casa del criminale vennero ritrovate diverse altre parti umane, a volte usate per costruire manufatti e oggetti di arredamento, che Gein aveva recuperato dissotterrando cadaveri nel cimitero. In riferimento al suo caso si è parlato anche di sospetti di cannibalismo e necrofilia.

Film e serie tv su Ed Gein

I dettagli particolarmente macabri e disturbanti dei crimini commessi da Ed Gein hanno reso la sua storia molto popolare nella cultura di massa.

Il criminale ha ad esempio ispirato film come Psyco, Deranged – Il folle, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti, mentre sono più esplicitamente dedicati a questa vicenda titoli come Ed Gein – Il macellaio di Plainfield e il personaggio di Bloody Face in American Horror Story: Asylum.

La storia di Ed Gein in Monsters, su Netflix

Alla lista di titoli si aggiungerà presto la terza stagione di Monsters. Nelle prossime puntate il killer protagonista sarà interpretato da Charlie Hunnam.

Lo ha annunciato recentemente lo stesso Ryan Murphy, creatore della serie insieme a Ian Brennan, durante un evento di presentazione della seconda stagione di Monsters, che da pochi giorni è disponibile in streaming su Netflix.

Hunnam (nella foto sotto) è un attore britannico e ha recitato tra gli altri in Rebel Moon – Parte 1, The Gentlemen, Sons of Anarchy, Shantaram e Papillon. In maggio inoltre è stato annunciato che Hunnam avrebbe preso parte alla serie Criminal su Prime Video.

Charlie Hunnam will portray Ed Gein in the next season of Ryan Murphy's anthology series, Monster. pic.twitter.com/Cp3pWvw5Q6 — Netflix (@netflix) September 17, 2024

Quando esce Monsters: Ed Gein su Netflix

Al momento non ci sono altre informazioni confermate sulla nuova stagione di Monsters, che sarà prossimamente disponibile su Netflix.

La data esatta di uscita non è ancora nota, così come non ci sono aggiornamenti in merito alla produzione delle nuove puntate, che non è ancora cominciata. Considerando che la prima stagione di Monsters è uscita nel 2022 e la seconda nel 2024, si può ipotizzare che il pubblico vedrà la terza stagione nel 2026.