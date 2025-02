Nobody Wants This, chi c'è nel cast della stagione 2

Fonte foto: Netflix

Quando in un’intervista gli è stato chiesto che cosa sua moglie pensasse dell’incredibile attenzione che il pubblico sta rivolgendo al "rabbino sexy" protagonista di Nobody Wants This, Adam Brody ha risposto: «È molto orgogliosa. Ogni opportunità è un’opportunità per entrambi. Abbiamo già affrontato una fase simile. Sarei turbato se succedesse qualcosa al mio matrimonio, ma mi dispiacerebbe ancor di più se dipendesse dal successo». La serie Netflix che ha riportato in auge la star di The O.C. è uscita nel 2024 e racconta di un affascinante rabbino (Brody, appunto) che inizia una inaspettata relazione con una donna agnostica (Kristen Bell). La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, e ci sono alcune novità in vista.

'Nobody Wants This'…more like: I WANT THIS pic.twitter.com/iww6d8wHXi — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) December 4, 2024

Nobody Wants This, le novità nel cast della stagione 2

La prima novità è che nel cast di Nobody Wants This stagione 2 arriva anche l’attrice Leighton Meester, celebre per il suo ruolo in Gossip Girl e moglie di Adam Brody. I due sono sposati da dieci anni e hanno due figli.

Leighton Meester reciterà come guest star nel ruolo di Abby, una mamma influencer di Instagram che fin dalle scuole medie è la nemesi di Joanne, cioè il personaggio interpretato da Kristen Bell.

Everybody Wants This! Leighton Meester will guest star in Nobody Wants This Season 2 playing Kristen Bell’s middle school nemesis who Joanne crosses paths with as an adult. pic.twitter.com/uHKXaRpyef — Netflix (@netflix) February 20, 2025

Un’altra guest star della stagione 2 sarà Miles Fowler, già visto tra le altre cose in Vincere il tempo: l’ascesa della dinastia dei Lakers (del 2022). Fowler interpreterà Lenny, un compagno di squadra di Noah nei Matzah Ballers che si avvicinerà in modo particolare a Morgan, sorella di Joanne.

La serie creata e prodotta esecutivamente da Erin Foster ha inoltre "promosso" Jackie Tohn, che nella seconda stagione diventerà un personaggio regular: c’è dunque da aspettarsi di vederla sullo schermo nei panni di Esther Roklov più spesso rispetto a quanto accaduto nella prima stagione.

Nobody Wants This 2, cosa sappiamo della seconda stagione

Nel finale della prima stagione della rom-com targata Netflix, Noah, messo di fronte alla scelta tra il futuro come rabbino capo e la storia con Joanne, ha scelto la seconda. La strada è però a questo punto tutt’altro che in discesa: sicuramente i due dovranno affrontare numerosi alti e bassi per costruire la loro relazione.

Intervistato da Deadline in questi giorni in occasione dei SAG Awards, Brody ha ammesso di potere anticipare molto poco sulla stagione 2: «Penso che ci saranno ripercussioni dal fatto che [Noah] ha forse scelto l’amore invece del lavoro. Sarà alle prese con questo. Questo è tutto quello che so, a dire il vero».

Quando esce Nobody Wants This 2 su Netflix

La seconda stagione di Nobody Wants This è tra le uscite che Netflix ha confermato per il 2025, ma non ci sono ancora informazioni confermate sull’eventuale data di uscita in streaming. L’inizio delle riprese è fissato per il 3 marzo 2025.