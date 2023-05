Le origini di Perry Mason, i nuovi episodi

Sta per arrivare in Italia la seconda stagione di Perry Mason, la serie legal drama noir HBO sulle origini dell’avvocato penalista più famoso della tv. Prodotta anche da Robert Downey Jr e Susan Downey, la serie creata da Ron Fitzgerald e Rolin Jones era stata inizialmente concepita come miniserie, ma dopo il debutto nel 2020 è stata rinnovata per una seconda stagione composta da otto episodi. A vestire i panni del protagonista sarà anche questa volta il vincitore dell’Emmy Award Matthew Rhys.

Chi è Perry Mason

Perry Mason è stata una celebre serie di genere legal drama andata in onda dal 1957 al 1966, basata sui libri di Erle Stanley Gardner. Il protagonista era Perry Mason, appunto, un avvocato penalista-investigatore di Los Angeles che difende solo i clienti della cui innocenza è assolutamente convinto, smascherando in aula il vero colpevole.

La nuova serie del 2020, intitolata sempre Perry Mason, si basa comunque sui libri e i racconti di Erle Stanley Gardner e riporta sul piccolo schermo il celebre avvocato, raccontandone le origini nella Los Angeles degli anni Trenta.

Il cast di Perry Mason 2

Il cast della seconda stagione di Perry Mason include, oltre a Matthew Rhys, Chris Chalk (che interpreta Paul Drake), Juliet Rylance (Della Street), Eric Lange (Gene Holcomb), Justin Kirk (Hamilton Burger), Diarra Kilpatrik (Clara Drake) e Katherine Waterston (Ginny Aimes).

Tra gli interpreti ci sono anche Shea Whigham (Pete Strickland), Hope Davis (Camille Nygaard), Fabrizio Guido (Rafael Gallardo), Peter Mendoza (Mateo Gallardo), Onahoua Rodriguez (Luis Gallardo), Jee Young Han (Marion Kang), Sean (Sunny Gryce), Tommy Dewey (Brooks McCutcheon), Paul Raci (Lydell McCutcheon), Jen Tullock (Anita St. Pierre), Wallace Langham (Melville Phipps) e Mark O’Brien.

La trama di Perry Mason 2

Diretta da Fernando Coimbra (già noto per Narcos), Jessica Lowrey (Halo), Marialy Rivas (LaJauría) e Nina Lopez-Corrado (Agents of S.H.I.E.L.D.), la seconda stagione vede ancora Perry Mason alle prese con vari casi legali nella Los Angeles all’apice della Grande Depressione.

Al suo fianco ci sono l’assistente fuoriclasse Della Street e l’ex poliziotto Paul Drake. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry torna in pista per occuparsi di un caso di omicidio di alto profilo e si ritrova al centro di una vasta cospirazione.

Quando e dove vedere Perry Mason 2

La seconda stagione di Perry Mason (già andata in onda negli Stati Uniti) sarà visibile in Italia dal 14 maggio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Perry Mason: ci sarà una stagione 3?

Intervistata da Deadline, Susan Downey ha risposto a una domanda in merito all’arrivo di una eventuale terza stagione della serie. La produttrice non ha negato che sarebbe bello proseguire con la storia: «(…) So che potremmo continuare a raccontare storie davvero interessanti. Mentiremmo se non dicessimo che abbiamo certamente parlato a lungo con Michael della terza stagione, ma il nostro destino è nelle mani degli altri» (Michael Begler è showrunner della stagione 2 con Jack Amiel).