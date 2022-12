Le serie Prime Video del 2022 da recuperare

Si avvicina l’ultimo giorno dell’anno: è tempo di fare un bilancio dei mesi appena trascorsi, anche per quanto riguarda le serie tv. Su Prime Video in particolare è stato un anno ricco di novità, su tutte probabilmente la serie-evento Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, la più costosa mai realizzata, ambientata nel mondo fantasy creato da J.R.R. Tolkien. La prima stagione è disponibile su Prime Video, la seconda arriverà prossimamente. Oltre a questa, però, ci sono molte altre serie tv di Prime Video uscite nel 2022 che vale la pena recuperare.

The Bad Guy

È una novità freschissima di Prime Video, dato che è uscita proprio a dicembre. Il protagonista di questa dark comedy a tinte crime è Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che, dopo aver dedicato tutta la vita alla lotta contro la mafia ed essere stato ingiustamente accusato, decide di vendicarsi.

Prisma

Due gemelli adolescenti esplorano il tema dell’identità e delle relazioni, con tutti i drammi e le difficoltà che caratterizzano gli anni della crescita e dell’apertura al mondo e agli altri. È questo il cuore dell’apprezzata serie firmata da Ludovico Bessegato, già creatore di SKAM Italia.

Ragazze vincenti

Come nell’omonimo film di Penny Marshall del 1992, anche questa serie racconta il sogno di un’intera generazione di donne di diventare giocatrici di baseball professioniste. Non si tratta "solo" di una storia di sport, ma anche di scoperta di sé stesse, emancipazione e diritti. Nel cast ci sono Abbi Jacobson e Chanté Adams.

The Devil’s Hour

Una donna si sveglia misteriosamente ogni notte alle 3.33, intanto avvengono una serie di omicidi apparentemente scollegati e distanti nel tempo. Ma che, in realtà, sono connessi tra loro. L’enigma è svelato nella prima stagione di The Devil’s Hour, almeno in parte: Prime Video ha infatti già confermato le stagioni 2 e 3.

Outer Range

Un rude cowboy del Wyoming (interpretato da Josh Brolin) vede la sua vita e le sue certezze sgretolarsi a poco a poco: la nuora scompare nel nulla, i vicini vogliono sottrarre alcuni terreni della sua tenuta, una misteriosa ragazza si accampa nel suo cortile e, soprattutto, un’enorme voragine si apre inspiegabilmente nei suoi terreni e lo costringe a fare i conti con alcuni segreti che sperava fossero ormai sepolti nel passato. Non mancano colpi di scena e spunti inquietanti.

Bang Bang Baby

La giovane Alice scopre che il padre non è morto, come le avevano detto anni prima, ma è un criminale affiliato alla ‘ndrangheta. Inizia da qui un’avventura criminale e adrenalinica, che porta la protagonista a chiedersi fino a dove è disposta a spingersi per conquistare l’amore del padre.

