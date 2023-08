Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

Buone notizie per i possessori di una Smart TV LG recente: seguendo la scia di quanto già fatto da Samsung sui suoi modelli, anche il secondo gigante coreano ha deciso di rendere disponibile per i suoi clienti anche qualcosa in più oltre ai film e le serie TV.

Amazon Luna, la piattaforma di cloud gaming di proprietà del colosso dell’e-commerce, è ora disponibile sulle smart TV di LG più recenti.

Il servizio, al momento, è accessibile solo in alcuni mercati selezionati come Stati Uniti, Canada, Germania e Regno Unito ed è la risposta di LG alla partnership già stretta tra Amazon e Samsung.

Amazon Luna sulle Smart TV LG

Il servizio di cloud gaming Amazon Luna è disponibile sui modelli di Smart TV prodotti da LG tra il 2021 e il 2023, quelli con sistema operativo webOS 6.0, WebOS 22 e WebOS 23 (dal 2022 ogni versione di WebOS prende il numero dell’anno in cui esce).

L’applicazione ufficiale può essere scaricata gratuitamente dall’LG Content Store e, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali Amazon, sarà possibile accedere ai titoli in catalogo oppure iscriversi a Luna+ e sottoscrivere uno degli abbonamenti agli altri canali disponibili.

Il servizio di Amazon è compatibile con i controller di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Razer Kishi oltre che con tastiera e mouse. Questi dispositivi andranno collegati alla Smart TV LG tramite Bluetooth e, in linea di massima, dovrebbero tutti funzionare correttamente.

In alternativa è possibile utilizzare l’app Luna Phone Controller, anch’essa disponibile gratuitamente sul proprio store di riferimento, che permetterà agli utenti di utilizzare lo smartphone o il tablet come se fosse un qualsiasi joystick.

Tuttavia per un’esperienza di gioco di alto livello e con una latenza estremamente ridotta si può acquistare separatamente Amazon Luna Controller, al costo di 69,99 dollari.

Come funziona Amazon Luna

Amazon Luna consente agli utenti di giocare a un nutrito catalogo di videogiochi che saranno eseguiti sui server remoti di Amazon, utilizzando la tecnologia cloud di Amazon Web Services.

Quindi per avviare uno dei titoli disponibili, saranno utilizzate le risorse hardware dei server, mentre il video del gioco sarà visualizzato in streaming su uno dei dispositivi supportati, tra cui appunto le più recenti Smart TV di LG.

L’utente, dunque, potrà godere dei propri giochi preferiti sui suoi device, ma senza doverli scaricare e senza dover comprare una costosa console da gaming di ultima generazione: per eseguire Luna infatti è sufficiente l’applicazione ufficiale o uno dei vari browser web supportati e una ottima connessione a Internet.

A differenza di quanto accade con gli altri servizi di cloud gaming disponibili, con Amazon Luna non servirà acquistare giochi singolarmente ma gli iscritti ad Amazon Prime avranno automaticamente l’accesso a una serie di titoli (a rotazione) integrata all’interno del loro abbonamento.

Iscrivendosi a Luna+, invece, sarà possibile espandere ulteriormente i titoli in catalogo. Il prezzo dell’abbonamento “plus” in Germania è di 9,99 euro e non si esclude che il servizio possa avere un prezzo simile all’arrivo in Italia.

Sulla piattaforma sono disponibili anche diversi canali di aziende partner che consentono di espandere ulteriormente i giochi a disposizione dell’utente, sottoscrivendo abbonamenti separati, tipo Ubisoft+ Multi Access (17,99 dollari al mese), che permette di giocare ai titoli più gettonati del celebre produttore di videogiochi, come Assassin’s Creed e Far Cry.

Per i mercati selezionati, il servizio è disponibile per PC Windows, Mac, Fire TV, Tablet Fire, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi Android, Smart TV Samsung e, adesso, anche Smart TV LG.