Le ultime novità sulla nuova stagione di Bridgerton

Fonte foto: Liam Daniel/Netflix

Come già annunciato, la terza stagione di Bridgerton, tratta dal romanzo di Julia Quinn intitolato Un uomo da conquistare, arriverà su Netflix in due parti. La prima metà (ovvero i primi quattro episodi) esce il 16 maggio 2024, la seconda (gli ultimi quattro episodi) il 13 giugno 2024. Nell’attesa delle nuove puntate, che saranno tutte dedicate alla storia tra Penelope Featherington (alias Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), Netflix e Shondaland pochi giorni fa hanno ospitato un evento per i fan della serie in cui non sono mancate anticipazioni e indiscrezioni su Bridgerton 3.

Trama e anticipazioni su Bridgerton 3

Come noto, nella terza stagione il pubblico vedrà Penelope, ferita dal comportamento di Colin, mettere da parte il suo amore platonico per l’amico e impegnarsi nella ricerca di un marito, possibilmente uno disposto a lasciarle una certa libertà così da continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown.

Quando Colin torna dai suoi viaggi, più spavaldo che mai, è dispiaciuto nel vedersi trattare con freddezza dall’amica di sempre e, per riconquistare il suo affetto, promette di aiutarla nella ricerca di un marito. In effetti nel frattempo la ricerca sta dando pochi risultati, soprattutto per via della scarsa autostima e della goffaggine della ragazza. Quando i consigli di Colin iniziano a funzionare, però, il giovane dovrà interrogarsi sulla vera natura dei suoi sentimenti per Penelope.

In una clip esclusiva appena diffusa da Netflix si vede un duro confronto tra i due protagonisti. Colin chiede all’amica il perché della sua ostilità e le confida di aver sentito la sua mancanza in viaggio. Lei, arrabbiata, gli rivela di averlo sentito parlare di lei con i suoi amici, ai quali il giovane Bridgerton aveva assicurato che non avrebbe mai corteggiato Penelope (è successo nel finale della stagione 2).

Infine, una chicca per chi ha letto i romanzi di Julia Quinn: nella terza stagione sarà incluso uno dei momenti preferiti dai fan del libro, ovvero quello in cui Penelope avvolge la mano di Colin dopo che lui si è tagliato accidentalmente.

Bridgerton 3: i titoli degli episodi

Nel corso dell’evento speciale di pochi giorni fa, la showrunner Jess Brownell ha rivelato i titoli degli episodi della terza stagione di Bridgerton (in lingua originale): Out of the Shadows, How Bright the Moon, Forces of Nature, Old Friends, Tick Tock, Romancing Mister Birdgerton, Joining of Hands e Into the Light. Le puntate sono in tutto otto e le riprese si sono svolte a Londra.

Il cast di Bridgerton 3

Oltre ai già citati Nicola Coughlan e Luke Newton, nel cast della terza stagione di Bridgerton tornano Claudia Jesse (nei panni di Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma) e Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton).

Completano il cast Harriet Cains (alias Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Calam Lynch (Theo Sharpe), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), Julie Andrews (Lady Whistledown), Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix) e Sam Phillips (Lord Debling).