Lenovo IdeaPad 3, con lo sconto di oggi è da comprare subito

Il pc portatile di Lenovo è in offerta con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Computer perfetto per lavorare e studiare

Avere un PC in casa è diventato oramai fondamentale: permette di essere sempre connessi alla Rete, di poter controllare documenti importanti e anche di lavorare da remoto se ne avessimo bisogno. Rispetto a una decina di anni fa il mercato ha subito una svolta epocale e trovare sul mercato un computer che fa al caso proprio è molto semplice, anche se abbiamo a disposizione un budget ridotto. In alcuni casi bisogna solo aspettare l’offerta giusta e acquistare al minimo storico un dispositivo che da listino costa molto di più. Come accade oggi con il Lenovo IdeaPad 3 nella versione con processore Intel-Core i3 di undicesima generazione. Si tratta di un PC pensato per un utilizzo domestico e da studio, ideale sia per i più grandi sia per i più piccoli.

La versione che troviamo oggi in promo è un’esclusiva Amazon ed è disponibile con uno sconto di ben il 37% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Uno sconto eccezionale per un computer che diventa un vero best-buy: a questo prezzo (meno di 400€) è difficile trovare di meglio. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo PC, non fatevi scappare questa promo unica.

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3: le caratteristiche

Versatile ed equilibrato. Questi due aggettivi fotografano alla perfezione le caratteristiche e la scheda tecnica del Lenovo IdeaPad 3, computer portatile disponibile in promo speciale su Amazon. Si tratta di un computer per la produttività che regala grosse soddisfazioni nonostante un prezzo alla portata di molti.

Le dimensioni sono molto compatte nonostante abbia uno schermo da 15,6" con risoluzione FHD. Il merito è delle cornici molto sottile e di un design moderno. Anche il peso è molto al di sotto della norma: solo 1,65Kg. Lo puoi portare in borsa o nello zaino senza affaticarti troppo. Il display ha una buona luminosità e non affatica troppo la vista nemmeno dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core i3-1115G4 di undicesima generazione, supportato da 8GB di RAM e da un SSD da 512GB. Hai a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare programmi, salvare documenti e materiale per il lavoro.

Il computer pensa anche alla tua privacy. Dotato di webcam frontale, puoi oscurarla in qualsiasi momento tramite un otturatore fisico e non avere il timore che qualcuno ti stia spiando. Altro elemento per la privacy è il lettore d’impronte da utilizzare per sbloccare il dispositivo.

Lenovo IdeaPad 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Lenovo IdeaPad 3. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 399€, con uno sconto top del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Il computer è già presente nei magazzini Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Lo puoi provare con tutta calma: per fare il reso hai a disposizione trenta giorni di tempo.

Lenovo IdeaPad 3