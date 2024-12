Lenovo IdeaPad Slim 3, con gli sconti su Amazon è il notebook perfetto

Fonte foto: Lenovo

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook perfetto per chi cerca un prodotto di qualità da acquistare a un prezzo accessibile. Ottimo principalmente per la produttività e lo studio, questo dispositivo combina un design leggero e compatto con un buon processore e tantissima memoria, caratteristiche che lo rendono il compagno ideale per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di una macchina per il lavoro in mobilità.

Per le prossime ore è possibile approfittare dell’ottima offerta esclusiva su Amazon e acquistare questo notebook a poco più di 600 euro, uno sconto davvero interessante che rende decisamente conveniente questo laptop.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i5-12450H – Versione 16 GB/1 TB

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un display IPS LCD con tecnologia anti-riflesso, ha una diagonale di 15,6 pollici, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i5-12450H (dodicesima generazione) a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è una Intel UHD Graphics, integrata nel processore.

Tra le connessioni ci sono due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, una uscita HDMI, il lettore di schede SD e l’uscita per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, includono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Sul Lenovo IdeaPad Slim 3 ci sono anche una webcam HD, un microfono a due canali e due speaker da 1,5 W certificati Dolby Audio.

La batteria è da 47 Wh, con un’autonomia stimata di circa 10 ore con un utilizzo normale; inoltre grazie alla tecnologia RapidCharge con una ricarica di 15 minuti si ottengono altre 2 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Presente anche la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che attesta la resistenza di questo notebook a qualsiasi condizione ambientale (temperature estreme, polvere e muffa) e a diverse sollecitazioni esterne, incluse le vibrazioni da colpi di arma da fuoco.

Infine, per quanto riguarda il design questo prodotto ha dimensioni estremamente contenute (1,8×35,9×23,5 cm) e un peso di 1,6 Kg, la soluzione perfetta, insomma, per essere trasportato senza troppe difficoltà. Oltretutto, questo modello è disponibile nella colorazione Arctic Grey disponibile in esclusiva solo su Amazon.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un prezzo di listino di 749 euro, ma con l’offerta su Amazon è possibile portare a casa questo notebook a 629 euro (-16%, -120 euro) uno sconto davvero interessante che potrebbe fare la gioia di molti e rende notevolmente più facile l’acquisto di un nuovo PC.

