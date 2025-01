Fonte foto: Lenovo

Per tutti coloro che devono acquistare un nuovo notebook proprio in queste ore su Amazon è disponibile in super offerta il Lenovo IdeaPad Slim 3, un prodotto compatto, potente e versatile, sviluppato per soddisfare anche il consumatore più esigente, che cerca un dispositivo affidabile per la produttività a tutti i livelli e per lo studio.

Tra le specifiche più interessanti troviamo sicuramente un ottimo display da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso e certificazione TÜV Low Blue Light, il potente processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e una batteria molto capiente che garantisce un’autonomia fino a 10 ore, un dettaglio che sommato a dimensioni contenute (1,8×35,9×23,5 cm) e a un peso di 1,6 Kg, rende questo PC la soluzione perfetta anche per chi lavora in mobilità.

Grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende sotto i 700 euro, un’opportunità da cogliere al volo che rende notevolmente più semplice l’acquisto di un nuovo PC.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i7-13620H – Versione 16/512 GB

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un display IPS LCD con tecnologia anti-riflesso da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Inoltre, lo schermo è certificato TÜV Low Blue Light e ha basse emissioni di luce blu, molto dannosa per gli occhi.

Il processore è un Intel Core i7-13620H (tredicesima generazione) con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La GPU è una Intel UHD Graphics, integrata nel processore, un componente destinato principalmente alla produttività e allo studio.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless comprendono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Non mancano nemmeno una webcam HD, un microfono a due canali e due speaker da 1,5 W certificati Dolby Audio.

La batteria è da 47 Wh e Lenovo promette un’autonomia che si aggira intorno alle 10 ore con un utilizzo normale, in più con la tecnologia RapidCharge si ottengono fino a 2 ore di utilizzo con una ricarica di 15 minuti. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Inoltre questo notebook ha ottenuto anche la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi condizione ambientale (temperature estreme, polvere e muffa) e a pesanti sollecitazioni esterne.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Lenovo IdeaPad Slim 3 bisogna spendere 799 euro, tuttavia approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo notebook scende a 699 euro (-13%, -100 euro) un’occasione davvero da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di tutti quegli utenti che devono acquistare un nuovo PC e non vogliono spendere cifre esagerate.

