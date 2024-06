Lenovo IdeaPad Slim 3, un ottimo notebook a un prezzo d'occasione

Fonte foto: Lenovo

Tra i produttori di notebook più interessanti sul mercato, c’è sicuramente Lenovo che offre un vastissimo catalogo di prodotti in tutte le fasce di prezzo, per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Tra le proposte più interessanti c’è il Lenovo IdeaPad Slim 3, un computer con una scheda tecnica utile principalmente per lo studio e la produttività, oppure per quelle attività quotidiane che non richiedono un’eccessiva potenza di calcolo e specifiche tecniche particolari.

Grazie agli sconti su Amazon, il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 700 euro, un’occasione per chi ha bisogno di un nuovo computer e sta aspettando solo il momento giusto.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i7 13620H – Versione 16/512 GB

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha uno schermo IPS LCD da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i7 di tredicesima generazione a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una UHD Graphics, un componente integrato nel processore che rappresenta sicuramente un’ottima soluzione per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-A 3.0, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Presenti naturalmente anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Su questo notebook l’utente trova anche una webcam HD 720P, due microfoni e due altoparlanti da 1,5 W certificati Dolby Audio.

Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore, garantisce circa 8 ore con un utilizzo normale, senza esagerate con programmi e riproduzione di contenuti multimediali. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un buon notebook che, grazie a dimensioni contenute (1,99×35,92×23,65) e un peso di circa 1,6 Kg, può essere spostato facilmente e portato ovunque, nonostante lo schermo da 15,6 pollici. Grazie alle 8 ore di autonomia, poi, rappresenta la soluzione ideale per chi passa molte ore fuori casa, per studio o per lavoro, e non ha accesso a una presa di corrente.

Oltre a questo, parliamo di un prodotto con una scheda tecnica equilibrata, che mette a disposizione dell’utente tutto il necessario per la produttività a tutti i livelli, diventando di fatto un ottimo strumento anche per le aziende.

Il prezzo di listino è di 799 euro, ma grazie all’offerta Amazon si scende fino a 699 euro (-13%, -100 euro) uno sconto che potrebbe fare gola a molti.

