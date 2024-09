Fonte foto: Lenovo

Lenovo, da tempo leader del mercato PC per unità vendute, è tra le aziende protagoniste dell’edizione 2024 di IFA che, mai come quest’anno, ha visto il mondo dei computer ricoprire un ruolo di primo piano, anche grazie alle recenti novità dei produttori di chip, con i nuovi Intel Core Ultra 200V appena svelati che vanno ad affiancarsi ai Ryzen AI 9, ampiamente promossi nelle prime recensioni.

In questo contesto, arrivano i nuovi prodotti di Lenovo che, sfruttando al meglio i componenti messi a disposizione dai partner, ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma di prodotti, sia per quanto riguarda la divisione consumer che per la divisione che si rivolge al mercato business.

Grazie protagonista è, naturalmente, l’intelligenza artificiale. Come sottolineato dall’azienda, infatti, entro il 2027, circa il 60% dei computer venduti sarà in grado di gestire l’AI. Di conseguenza, Lenovo non può che seguire il trend e aggiornare la sua gamma per renderla pronta a gestire le funzionalità AI su cui tanti sviluppatori stanno lavorando, in tutto il mondo, in questi mesi.

Nuovi PC business Lenovo

Tra le novità annunciate da Lenovo, per il segmento business, c’è il debutto del nuovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura, dotato dei nuovi processori Intel Core Ultra e di varie funzionalità avanzate, come Smart Share, per la condivisione di immagini in modo rapido con l’AI, e Smart Mode, per adattare le prestazioni in tempo reale, grazie sempre all’intelligenza artificiale. C’è anche Smart Care, per l’assistenza in qualsiasi momento, 24 ore su 24.

Lenovo ha anche annunciato il debutto dei nuovi ThinkPad T14s Gen 6 AMD e ThinkBook 16 Gen 7+ che utilizzeranno i processori AMD Ryzen AI. Da segnalare anche il nuovo ThinkBook 16 Gen 7 nella nuova variante con Snapdragon X Plus a 8 core, il nuovo chip appena svelato da Qualcomm. Sempre in ambito business, Lenovo ha svelato il nuovo concept PC Lenovo Auto Twist AI,che introduce l’automatizzazione intelligente, con un display in grado di “seguire” l’utente, ruotando intorno a un perno centrale che lo collega alla tastiera.

Per quanto riguarda il lancio commerciale e i prezzi, il nuovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura arriverà sul mercato da novembre con prezzi da 2.699 euro (per ora non è previsto il lancio in Italia) mentre il ThinkPad T14s sarà disponibile, sempre da novembre, con prezzi da 2.199 euro. Più accessibile il nuovo ThinkBook 16 Gen 7, che sarà disponibile da dicembre 2024, con prezzi da 999 euro. Per il segmento business, i prezzi indicati sono IVA esclusa.

Nuovi PC consumer Lenovo

Per gli utenti consumer c’è il nuovo Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, con i nuovo processori Intel Core Ultra, un display touch con pannello OLED 2.8K (disponibile come opzione) e le funzionalità Aura viste in precedenza (Smart Mode, Smart Share e Smart Care).

Da segnalare anche il debutto del nuovo Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9) con processori AMD Ryzen AI 9 e display OLED Pure Sight da 14,5 pollici. Sempre per gli utenti consumer arrivano anche i nuovi IdeaPad Slim 5x (14″, 9) e IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) con Snapdragon X Plus a cui si affiancano i nuovi modelli della linea IdeaPad Slim (da 13 pollici e 15 pollici), che occuperanno una fascia di prezzo più bassa, utilizzando i processori AMD Ryzen 7000.

Le novità di Lenovo per il mercato consumer saranno in vendita dalle prossime settimane. Ecco i dettagli prezzi e disponibilità: