Lenovo Legion 3: il nuovo smartphone da gaming 2022

Evan Blass, l’informatore dietro l’account twitter Evleaks, svela nuove informazioni su un altro smartphone gaming di Lenovo in uscita nel 2022. Oltre al modello Halo, caratterizzato da un design più tradizionale, Lenovo sarebbe al lavoro anche su un nuovo Lenovo Legion 3 (successore del Legion 2, in foto di apertura). Il nome in codice del nuovo smartphone per il gaming è “Diablo".

Il Legion Phone 3 dovrebbe abbandonare la nomenclatura Duel e presentare due varianti, il modello “Elite" e il modello “Pro". In continuità con i predecessori, il Legion Phone 3 sarebbe pensato per essere utilizzato in orizzontale e adotterebbe un display AMOLED da 6,92 pollici. Ai lati del display dovrebbero essere integrati due coppie di tasti dorsali a ultrasuoni, due tasti posteriori capacitativi e due tasti fisici nascosti nel display. Il modulo fotografico troverebbe nuovamente posto al centro della parte posteriore, mentre non si sa ancora come sarà integrato quello anteriore. Dalle indiscrezioni, sappiamo che sarà presente un sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Lenovo Legion 3: come sarà

Il Lenovo Legion 3 in via di sviluppo dovrebbe adottare, rispetto al vociferato Lenovo Halo, un processore già noto: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La memoria RAM massima dovrebbe essere di 18 GB, di tipo LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe essere di 512 GB, di tipo UFS 3.1.

Il display adottato dovrebbe essere un AMOLED da 6,92 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Se confermata, la luminosità massima prevista sarebbe notevole: 1.300 nit anche durante le sessioni di gioco.

Legion 3 dovrebbe avere una batteria a doppio modulo da 5.600 mAh (due moduli da 2.800 mAh) riproporre la possibilità di ricaricare le batterie attraverso una delle due porte USB-C, poste ai due lati dello smartphone. La ricarica rapida è supportata ma non dovrebbe superare i 68 W. L’audio del Lenovo Legion 3 è affidato a una coppia di altoparlanti che supportano il Dolby Atmos, accompagnati da quattro microfoni.

Lenovo Legion 3: design e fotocamere

Nonostante il cambio di nome, il Lenovo Legion 3 non rinuncerebbe al suo design sfacciato. Il sistema di dissipazione del calore, composto da una coppia di ventola, sarebbe esaltato dall’illuminazione RGB personalizzabile. Tra le colorazioni disponibili, evleaks indica un blu elettrico definito “baby blue". Addirittura una delle varianti, il presunto modello Pro, dovrebbe essere disponibile con una finitura in similpelle.

Il Lenovo Legion 3 pone al centro della parte posteriore un modulo fotografico con due sensori: il principale è da 64 MP, mentre il secondario dovrebbe essere da 13 MP. Un sensore da 16 MP dovrebbe essere dedicato alla fotocamera anteriore, anche se al momento non è chiaro se Lenovo riproporrà la soluzione a scatto dei precedenti Lenovo Legion Duel.

Lenovo Legion 3: quando arriva

Si presuppone che il Lenovo Legion 3 possa arrivare nel corso della prima parte dell’anno. Secondo diverse voci di corridoio, l’azienda potrebbe presentare il suo nuovo gaming phone entro marzo.