Lenovo Tab M10 Plus, un buon tablet da acquistare al giusto prezzo

Negli ultimi anni i tablet sono tornati di moda, mostrandosi agli utenti come il giusto compromesso tra un PC, più potente ma molto più ingombrante, e uno smartphone, compatto e immediato.

Perciò non sorprende che molti brand si stiano dedicando (nuovamente) a prodotti di questo genere e tra quelli più interessanti c’è sicuramente il Lenovo Tab M10 di terza generazione. Parliamo di un tablet low-cost semplice e con tutte le carte in regola per affiancare l’utente nella quotidianità per l’intrattenimento, lo studio e la produttività (ma senza esagerare).

Grazie alle offerte Amazon, può essere portato a casa a un prezzo davvero irripetibile, sotto i 200 euro.

Lenovo Tab M10 – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab M10 Plus: scheda tecnica

Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione ha un display LCD IPS da 10,6 pollici, con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland, per le basse emissioni di luce blu del device che è estremamente dannosa per la vista.

Il processore scelto da Lenovo per la versione LTE è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano in questo caso 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, posizionata sul lato più lungo del device e, dunque, adatta alla videochiamate con il tablet posizionato in orizzontale.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono), l’USB-C e i sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos e un microfono.

La batteria ha una capacità di 7.700 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13.

Lenovo Tab M10: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione è un tablet economico, l’ideale soprattutto per chi ha bisogno di un media center portatile da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano sulle varie piattaforme di streaming e, naturalmente, per navigare sul web e passare il proprio tempo libero sui social.

Il dispositivo può essere anche utilizzato per lo studio, per seguire lezioni a distanza, leggere libri e appunti e aiutare gli utenti nella produttività più blanda (inviare e-mail, scrivere un documento Word e poco altro).

Il prezzo di listino è di 249 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistare il Lenovo Tab M10 a 199 euro (-20%, -50 euro) lo sconto ideale per portare a casa un buon tablet entry level al giusto prezzo.

