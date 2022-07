Lenovo ThinkCentre neo è il nuovo All in One per il lavoro

Si chiama ThinkCentre neo 50a 24 ed è l’ultimo AiO di Lenovo, cioè il nuovo All in One del colosso cinese, un computer desktop con tutta l’elettronica incorporata nella scocca del monitor. Niente "torre" e niente cavi: massima pulizia e ordine, con il minimo ingombro sulla scrivania.

Scrivania dell’ufficio, in particolare, perché questi computer, pur avendo un hardware di assoluto livello e in grado di svolgere ogni compito, sono stati pensati per l’uso in ambito business. Ad esempio perché integrano alcune funzioni, basate sull’intelligenza artificiale, che sono utili soprattutto in un ufficio di una grande azienda. Il sistema operativo integrato è Windows 11 Home, ma è disponibile anche il Pro, mentre su tutte le versioni di Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 è presente una porta per il sistema antifurto Kensington Lock.

ThinkCentre neo 50a: caratteristiche tecniche

Il Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 è un computer "tutto in uno" da 24 pollici, con display LCD IPS Full HD, da 250 nit di luminosità massima e 60 Hz di refresh. Non è uno schermo touch, ma lo può diventare (il touch è optional). Ha la certificazione TUV contro l’emissione di luce blu.

E’ dotato di sole CPU Intel, tutte di dodicesima generazione e fino a Intel Core i7, serie H, ed è presente una scheda video aggiuntiva Intel Arc A370M. La RAM può arrivare a 16 GB (di tipo DDR5) e lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 3 TB: 1 TB di SSD e 2 TB di disco rigido tradizionale.

La webcam, fondamentale ormai nel lavoro d’ufficio, ha un sensore da 5 MP e può essere equipaggiata con un sistema che, grazie all’intelligenza artificiale, oscura lo schermo quando si accorge che c’è qualcuno alle nostre spalle che sta guardando lo schermo.

Sempre tramite la webcam, poi, si può attivare il riconoscimento del volto per l’autenticazione biometrica, gestita dal sistema operativo Windows 11 preinstallato.

ThinkCentre neo 50a: quanto costa

Dal punto di vista tecnico, quindi, Lenovo ThinkCentre neo 50a è una macchina ben "carrozzata" che può essere usata per quasi ogni scopo. Tutti i "plus", però, sono dedicati alle aziende.

Il prezzo varia molto in base alla configurazione: quello di partenza è di 799 euro.