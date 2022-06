L'estate nei tuoi occhi: avrà una seconda stagione?

Gli amori estivi più struggenti (o fortunati) a volte hanno bisogno di più di un’estate per fiorire. Metaforicamente parlando, è proprio questo il caso di L’estate nei tuoi occhi, serie tv drama e romantica di Prime Video che è recentemente stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione.

La prima stagione è uscita sulla piattaforma di streaming soltanto da un paio di giorni (il 17 giugno), ma sta già appassionando ed emozionando molti spettatori. Quale modo migliore di inaugurare la stagione delle vacanze, in effetti, se non il racconto di una magica estate perfetta? La trama è infatti incentrata su un triangolo amoroso tra una ragazza, Belly, e due fratelli, Jeremiah e Conrad, che si viene a creare durante un soggiorno estivo al mare, ma vengono toccati anche altri temi interessanti come il complicato rapporto madri-figli, la malattia e l’importanza delle amicizie femminili.

I libri da cui è tratta L’estate nei tuoi occhi

Il rinnovo di L’estate nei tuoi occhi non stupisce: d’altronde, i libri su cui si basa la serie non si esauriscono in un solo volume! Si tratta nello specifico della trilogia di romanzi della statunitense Jenny Han. The Summer Trilogy, questo il nome della saga, è composta da L’estate nei tuoi occhi, Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate.

La prima stagione della serie, tratta appunto dal primo romanzo, ha per protagonista Belly, che, come d’abitudine, trascorre l’estate nella casa al mare di un’amica della madre e dei suoi due figli, Jeremiah e Conrad. Belly non è più una bambina: i due fratelli adolescenti se ne accorgono e, con modalità e tempi diversi, la corteggiano, gettando la giovane nell’indecisione. Il cast include Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Di cosa parla L’estate nei tuoi occhi 2

Cosa accadrà nella seconda stagione? Se la trama seguirà pedissequamente quella dei libri, allora gli spettatori ritroveranno Belly a circa un anno di distanza rispetto agli eventi raccontati nella prima stagione. In genere la ragazza attende con impazienza l’estate, ma non quest’anno: Susannah, la madre di Conrad e Jeremiah, è di nuovo gravemente malata e i due figli stanno gestendo a fatica la situazione.

Anche Belly sta attraverso una fase difficile e ha l’impressione di perdere tutte le cose belle che facevano parte della sua vita. Un giorno, però, Jeremiah telefona per dirle che Conrad è sparito nel nulla. Belly capisce che è arrivata l’occasione di sistemare la situazione irrisolta dell’estate precedente.

Quando esce L’estate nei tuoi occhi 2

Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita, ma presumibilmente potrebbe essere l’estate del 2023. Sicuramente al timone della seconda stagione ci saranno ancora le showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka, che, come Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton, ricoprono anche il ruolo di executive producer.