Prezzo stracciato sulla lavatrice LG: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon

Non solo assistenti vocali e applicativi nell’industria avanzata. L’intelligenza artificiale è sbarcata anche nel mondo degli elettrodomestici con l’obiettivo di farci risparmiare sulle bollette (dell’energia elettrica, ma non solo).

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Ne sono un esempio le lavatrici LG AI DD Serie R3, che sfruttano avanzati sistemi di intelligenza artificiale per garantirti risultati impeccabili e risparmi considerevoli sulle bollette di acqua e corrente. E con la doppia promozione garantita oggi da Amazon, la lavatrice del produttore sudcoreano è più conveniente che mai: risparmi diverse centinaia di euro e puoi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

LG AI DD Lavatrice Slim Carica Frontale Serie R3

Lavatrice LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare oggi la lavatrice a intelligenza artificiale del produttore sudcoreano è doppiamente conveniente. A uno sconto da capogiro, infatti, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La lavatrice slim LG AI DD Serie R3 è disponibile con uno sconto del 50% sul listino. Acquistandola adesso la si paga 500,83 euro contro gli oltre 1.000 euro di listino. I conti sono semplici: oggi si risparmiano più di 500 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Come detto, poi, è possibile scegliere il pagamento a rate a tasso zero. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per dilazionare il pagamento senza sostenere alcun costo aggiuntivo (né interessi né spese di istruttoria). In questo caso, la LG AI DD Serie R3 costa 100,17 euro al mese per cinque mesi.

LG AI DD Lavatrice Slim Carica Frontale Serie R3

LG AI DD F2R3S09AIDD scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile, completa ma soprattutto compatta. Una delle carte vincenti della LG AI DD Serie R3 sono infatti le dimensioni: la lavatrice a intelligenza artificiale del produttore sudcoreano ha una profondità di appena 47,5 centimetri, quasi 20 in meno rispetto a una lavatrice "normale".

Questo, però, non richiederà di scendere a compromessi sotto nessun punto di vista. La lavatrice LG in offerta su Amazon ha una capacità di 9 chilogrammi e ben poco da invidiare sul fronte delle funzionalità anche a elettrodomestici decisamente più costosi.

La tecnologia AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali tra oltre 20.000 combinazioni disponibili. Una tecnologia alimentata dall’intelligenza artificiale che ti permette di risparmiare tempo – sia nella scelta del programma di lavaggio ideale per i tuoi capi, sia in fase di lavaggio stesso – e abbattere i consumi di energia elettrica ed acqua.

Allo stesso tempo, però, si avrà comunque la possibilità di scegliere tra 12 programmi di lavaggio, così da scegliere autonomamente quello che meglio si adatta alle tue necessità del momento. Tra programmi veloci, programmi per proteggere i tessuti più delicati e quelli per igienizzare a fondo i capi più sporchi, avrai solamente l’imbarazzo della scelta.

In caso di problemi di funzionamente, puoi eseguire una diagnosi automatica con il supporto dello smartphone. L’esito dell’analisi ti dirà se il problema è risolvibile in piena autonomia o se è necessario l’intervento di un tecnico specializzato.

LG AI DD Lavatrice Slim Carica Frontale Serie R3