Amazon, l'asciugatrice LG a un prezzo mai visto prima: costa la metà

Se stavate aspettate l’offerta giusta per acquistare la nuova asciugatura, questa è quella che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’asciugatrice LG della Serie V9 con cestello da 9 chilogrammi. Una premessa: non è un’asciugatrice lowcost, ma uno dei migliori modelli lanciati in questi ultimi anni. Grazie alla promo disponibile oggi, però, il prezzo diventa alla portata di tutti. Il merito è del super sconto del 53% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Si tratta di una delle migliori offerte del giorno per un elettrodomestico e difficilmente trovi in giro un’asciugatrice con lo stesso rapporto qualità-prezzo.

L’asciugatrice LG ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere. E anche qualcosa di più. L’asciugatrice, infatti, è anche smart e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone e scegliere la tipologia di lavaggio che più si adatta al tuo bucato senza rovinare i tessuti. Offre tutti i programmi che hai bisogno e con la massima cura dei capi, anche grazie al sistema con pompa di calore che ti permette di asciugare a temperature non troppo elevate. Altra caratteristica che ti renderà felice: l’asciugatrice LG ha ricevuto la classe energetica A+++ che assicura un risparmio importante sulla bolletta dell’elettricità e dell’acqua. Insomma, un vero affare da non farsi scappare.

Asciugatrice LG Serie V9

Asciugatrice LG Serie V9: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta della settimana in tema di elettrodomestici per la casa. Oggi trovi l’asciugatrice LG Serie V9 in offerta a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 53% su quello di listino. Il risparmio è da capogiro: ben 800 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out, un ottimo aiuto per alleggerire l’esborso iniziale.

L’asciugatrice viene consegnata direttamente a casa tua nel giro di pochi giorni. Hai anche la possibilità di scegliere alcuni servizi aggiuntivi offerti da Amazon. Gratuitamente il sito di e-commerce ritira e disinstalla il vecchio elettrodomestico, pagando, invece, solo 10 euro in più hai anche il servizio di disimballaggio della nuova asciugatrice. A fronte di una spesa di 20 euro hai anche l’installazione dell’elettrodomestico. In base alle tue necessità puoi scegliere il servizio di cui hai bisogno nella pagina prodotto su Amazon

Asciugatrice LG Serie V9

Asciugatrice LG Serie V9: scheda tecnica e funzionalità

Tantissime le funzioni interessanti dell’asciugatrice LG Serie V9. Come ad esempio la modalità Eco Hybrid, che consente di risparmiare fino al 24% del tempo o al 21% di energia in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita. O alla funzione anti-piega, basata sulla tecnologia a pompa di calore, che permette di asciugare il bucato a basse temperature, tanto da rimuovere le pieghe e ridurre il rischio di restringimento di tutti i capi.

L’asciugatrice è molto utile anche per chi soffre di allergie, grazie al programma Allergy Care, che riduce del 99.9% gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori presenti nei capi. Molto interessante il doppio filtro che fornisce all’asciugatrice prestazioni elevate filtrando la lanugine dei vestiti, garantendo così una pulizia costante. È in grado di rilevare l’umidità dei vestiti e regolare in modo automatico il tempo di asciugatura, assicurando così sempre le migliori prestazioni. Infine, è possibile gestirla comodamente tramite app su smartphone, con la possibilità di scaricare sempre nuovi programmi di asciugatura.

Asciugatrice LG Serie V9