LG Gram: i nuovi modelli 2022 sono ancora più potenti

La serie LG Gram comprende laptop progettati per i creator e per tutti gli utenti che hanno bisogno di un dispositivo potente e affidabile, ma che non vogliono comprare un MacBook. Dopo i modelli dello scorso anno (da 14, 16 e 17 pollici, con processori Intel i5 o i7), ora l’azienda ha rimpolpato la gamma, presentando i nuovi modelli, aggiornati e ancor più performanti.

Dotati di processori Intel di dodicesima generazione e grafica GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 dedicata (opzionale), i nuovi laptop LG Gram del 2022 sono disponibili con schermo da 14, 15, 16 e 17 pollici. I modelli più interessanti sono le due varianti più grandi, che sono anche estremamente leggere: l’LG Gram da 16" pesa solo 1,28 chilogrammi, mentre il Gram da 17" ha un peso di 1,43 chilogrammi. Entrambi i portatili vantano delle specifiche potentissime, oltre ad offrire funzionalità originali, come la possibilità di oscurare il display e di ricevere messaggi di alert per segnalare i “curiosi“. Sia l’LG Gram da 16 che quello 17 pollici sono dotati di un ottimo display LCD IPS con risoluzione WQXGA e con rapporto d’aspetto di 16:10 e risoluzione di 2.560×1.600.

LG Gram 2022: caratteristiche tecniche

L’LG Gram da 16" è dotato di CPU Intel Core i5-1240P, mentre il modello da 17" è disponibile con Intel Core i5-1240P o con Intel Core i7-1260P (ovviamente più veloce). LG afferma che la variante di quest’anno con Core i7 è fino al 70% più veloce rispetto al modello dell’anno scorso. Inoltre, alcuni LG Gram includeranno la GPU NVIDIA GeForce RTX 2050, in grado di sostenere carichi di lavoro più intensi (inclusi alcuni giochi).

I laptop sono provvisti di un disco SSD PCIe il 22% più veloce del precedente, che parte da 256 GB di capacità. La RAM, invece, parte da 8 GB e arriva fino a 32 GB: è di tipo LPDDR5, quindi velocissima, ma è saldata, quindi non espandibile in un secondo momento.

I laptop LG Gram 2022 sono quasi identici ai modelli precedenti in quanto a connettività: ci sono due porte Thunderbolt 4, due porte USB di tipo A, una HDMI, un lettore di schede microSD e un jack per cuffie. La connettività wireless include il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.1.

Per quanto riguarda la batteria, i modelli senza GPU NVIDIA GeForce RTX dedicata hanno un’unità da 80 Wh, mentre quelli con GPU dedicata presentano una batteria più grande da 90 Wh. In ogni caso, la ricarica avviene a 65W.

LG Gram 2022: prezzi e disponibilità

I laptop sono appena stati presentati in Corea e saranno disponibili per la vendita a partire da aprile. Per quanto riguarda i costi, il Gram 16" con CPU i5, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD ha un prezzo di 2,29 milioni di won (al cambio attuale circa 1.700 euro). La stessa configurazione ma con display da 17" sarà vendita a 2,39 milioni di won (1.780 euro al cambio attuale). Le opzioni di colore disponibili sono tre: bianco, nero e antracite.