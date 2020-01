LG lancia il TV che si srotola dal soffitto: come funziona

3 Gennaio 2020 - Il Consumer Electronics Show, la fiera dedicata alla tecnologia che ogni anno si svolge a Las Vegas a inizio gennaio, è l’occasione per vedere dal vivo nuovi dispositivi e prototipi che anticipano il futuro. Una delle aziende più attive negli ultimi anni è LG che mette in mostra al CES tutti i prodotti più interessanti sviluppati negli ultimi dodici mesi. E sarà così anche al CES 2020.

Prima dell’inizio ufficiale della fiera (che si svolge dal 7 al 10 gennaio), LG ha già annunciato alcuni dei dispositivi che verranno mostrati durante la presentazione. E c’è spazio ancora una volta per un televisore arrotolabile. Dopo aver mostrato lo scorso anno il TV da salotto che si arrotola su sé stesso fino a scomparire all’interno della base (ancora non è disponibile sul mercato), al CES 2020 l’azienda sudcoreana mostrerà un altro TV futuristico: il televisore che si srotola dal soffitto, come se fosse una sorta di proiettore.

Il TV di LG che si srotola dal soffitto

Per il momento non è molto chiaro come funziona il nuovo TV pieghevole di LG. L’azienda ha solo annunciato che sarà un televisore che si srotola dal soffitto, senza mostrare immagini o spiegarne il funzionamento. Ma molto probabilmente sarà simile al modello presentato già lo scorso anno: ci sarà una base fissata sul soffitto e lo schermo che si arrotola su sé stesso.

Durante la presentazione ufficiale al CES 2020 ne sapremo sicuramente di più e capiremo anche se il televisore verrà lanciato sul mercato. I TV pieghevoli annunciati al CES 2019 erano attesi sul mercato nella primavera dello scorso anno, ma ancora non sono stati lanciati e non si sa se verrà mai fatto.

Quali TV LG presenterà al CES 2020

Non solo TV che si srotolano dal soffitto. Il CES 2020 sarà anche l’occasione per LG per annunciare nuovi televisori OLED che vedremo sicuramente sul mercato nel 2020. Si tratta di pannelli da 88”, 77”. 65”, 55” e per la prima volta anche da 48”, una vera novità per il settore.

Tra i TV del futuro c’è grande attesa anche per nuovi televisori trasparenti da 55 pollici da montare sugli aerei e schermi POLED da montare all’interno delle automobili intelligenti.