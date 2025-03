Smart TV LG OLED B5, C5 e G5: ecco i prezzi europei

Fonte foto: LG

A distanza di quasi due mesi dalla presentazione avvenuta al CES 2025, la nuova gamma di Smart TV OLED 2025 di LG si prepara al debutto sul mercato europeo. Come avvenuto già lo scorso anno con la gamma 2024, le prime unità dovrebbero arrivare nel corso della prossima primavera.

Nel frattempo, però, sono emerse le prime informazioni sui prezzi di lancio in Europa (con riferimento al mercato tedesco, in Italia saranno, probabilmente, un po’ più alti) delle serie B5 e C5 oltre che della serie G5 che utilizzerà i nuovi pannelli OLED Primary RGB Tandem.

Per quanto riguarda le varianti disponibili, le tre nuove serie di Smart TV OLED di LG proporranno i cinque tagli tradizionali (48, 55, 65, 77 e 83 pollici) andando a differenziarsi per la presenza o meno di modelli compatti (42 pollici) oppure XL (97 pollici).

Non sono ancora disponibili, invece, i prezzi della serie M5, attesa sul mercato nel corso della seconda metà del 2025 con la possibilità per gli utenti di sfruttare il sistema Zero Connect Box per il collegamento wireless di periferiche esterne al TV oltre agli stessi pannelli OLED di nuova generazione della serie G5.

Dal prossimo mese di aprile sarà disponibile anche il modello Signature OLED T con schermo trasparente. Questa versione speciale sarà disponibile con un prezzo di ben 49.999 euro (sempre con riferimento al mercato tedesco) con disponibilità a partire da aprile.

LG G5: i prezzi in Europa

La nuova serie G5 sarà disponibile a partire dal prossimo mese di aprile. Questa serie, tra le tre in arrivo, è l’unica che potrà essere acquistata anche nella variante con pannello da ben 97 pollici. Ecco i prezzi della serie che si articolerà in sei varianti (da 48 pollici a 97 pollici):

48 pollici – 2.100 euro

55 pollici – 2.800 euro

65 pollici – 4.000 euro

77 pollici – 5.500 euro

83 pollici – 8.700 euro

97 pollici – 30.000 euro

LG C5: i prezzi in Europa

La serie C5 sarà disponibile sul mercato tra il mese di marzo e il mese di maggio. Tra le tre serie in arrivo di cui si conoscono già i prezzi, questa è l’unica che include una variante compatta, con diagonale da 42 pollici. Complessivamente, invece, la serie sarà composta da sei varianti (da 42 pollici a 83 pollici). Ecco i prezzi per l’Europa:

42 pollici – 1.700 euro

48 pollici – 1.800 euro

55 pollici – 2.400 euro

65 pollici – 3.200 euro

77 pollici – 4.600 euro

83 pollici – 7.200 euro

LG B5: i prezzi in Europa

Questi sono i prezzi della serie B5, che sarà disponibile sul mercato in cinque varianti (da 48 pollici a 83 pollici). In questo caso, la disponibilità è fissata per il secondo trimestre dell’anno, quindi tra aprile e giugno.