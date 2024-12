LG QNED EVO 2025, prime anticipazioni del CES 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Iniziano ufficialmente gli annunci in vista del CES 2025 con LG che ha mostrato in anteprima i nuovi televisori QNED Evo che andranno a rimpolpare il catalogo 2025 dell’azienda sudcoreana. Molte le novità messe sul piatto da LG, dai nuovi processori fino ad arrivare alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale che non solo migliorano i contenuti in riproduzione ma rendono ancora più personalizzabile la user experience dei televisori.

LG QNED Evo, scheda tecnica

I modelli QNED contraddistinti dalla dicitura Evo comprendono modelli che vanno dai 40 fino ai 100 pollici, tutti con Dynamic QNED Color Solution, una nuova tecnologia proprietaria che va a sostituire i Quantum Dot e che, secondo le prime dichiarazioni di LG, garantisce una copertura del 100% del volume del colore per una resa cromatica fedele e molto accurata.

Il processore a bordo è un Alpha8 che, dalle prime informazioni a disposizione, dovrebbe garantire prestazioni migliori di circa il 70% nelle funzioni IA rispetto alla precedente generazione. Sempre grazie a questo processore è possibile accedere anche alle funzioni di upscaling dell’immagine, sviluppate per elaborare i contenuti in riproduzione per fare in modo che vengano riprodotti nel modo più naturale possibile. Grazie al Dynamic Tone Mapping Pro, inoltre, il televisore è in grado di analizzare le scene per rilevare le aree più scure e più luminose adattando i contenuti HDR allo schermo.

Altra novità riguarda il top di gamma di questa serie, l’LG QNED9M che grazie all’apposito box esterno può utilizzare la tecnologia True Wireless 4K. Questo sistema, come già visto sugli OLED della serie M, permette all’utente di trasmettere wireless audio e video, con una risoluzione di 4K a 144 Hz e senza perdita di qualità nel raggio di 10 metri.

Il prodotto è compatibile anche con AMD FreeSync Premium, utile per sincronizzare il refresh rate del televisore con quello delle GPU AMD per garantire un’esperienza di gioco più reattiva.

Su tutti i modelli, il sistema operativo è la versione aggiornata di webOS25, che consentirà all’utente di accedere ad alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Molto interessante in questo senso, un’innovativa impostazione per la ricerca dei contenuti che diventa sempre più personalizzabile e in linea con le esigenze degli utenti.

Oltre a questo, arriva anche la funzione Voice ID, che consente alla smart TV di cambiare profilo utente tramite il riconoscimento della voce. Infine, grazie al programma webOS Re:New, LG garantisce a tutti i suoi utenti ben cinque anni di aggiornamenti di sistema.

Quando arriveranno i nuovi televisori LG

Le nuove smart TV LG QNED Evo saranno presentate nel dettaglio durante il CES 2025 (in programma dal 7 all’11 gennaio 2025) quando, con buone possibilità, l’azienda produttrice rivelerà la scheda tecnica completa di questi televisori, la data d’uscita ufficiale e, naturalmente, il prezzo.