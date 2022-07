LG porta in Italia il monitor OLED che sembra una TV, anche nel prezzo

LG sta finalmente facendo partire la distribuzione, anche in Italia, del suo nuovo UltraGear 48GQ900. Si tratta di un monitor OLED che sembra una TV e che ha un prezzo non particolarmente basso. In effetti, il nuovo monitor di LG votato al gaming offre delle caratteristiche che troveremmo su una TV Smart dalle medesime dimensioni, a parte il sintonizzatore.

Il monitor LG UltraGear 48GQ900 da ben 48 pollici è stato presentato a maggio insieme ad altri due monito di fascia alta, vale a dire l’UltraGear 32GQ950 (un LCD Nano IPS da 32 pollici 4K) e l’UltraGear 32GQ850 (un LCD Nano IPS QHD da 32 pollici). Con l’arrivo in commercio si presenta come uno dei prodotti più interessanti per i gamer professionisti: le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono di alto livello, a partire dal pannello fino ad arrivare alle molteplici porte e connessioni. Ovviamente, il costo dell’enorme monitor da gaming del colosso coreano è piuttosto alto.

LG UltraGear 48GQ900: com’è

Monitor da 48 pollici, l’LG UltraGear 48GQ900 conta su un pannello OLED 16:9, con risoluzione 4K e supporto per l’HDR. La copertura dello spazio colore DCI-P3 del gigantesco dispositivo è pari al 98,5%. Si tratta di un monitor destinato al gaming, dato e tra le specifiche dello schermo troviamo anche un tempo di risposta di 0,1 ms GtG (Grey to Grey, gal grigio al grigio).

La frequenza di aggiornamento dell’UltraGear 48GQ900 è di 120 Hz variabili (c’è la compatibilità AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC), ma si spinge a 138 Hz in overclock. Il monitor è provvisto di diverse porte e connessioni: tre porte HDMI 2.1, una porta USB 3.0 in upstream e due in downstream e la Display Port.

Tutte queste dotazioni permettono al monitor di collegarsi alle console PlayStation 5 e Xbox Series X anche contemporaneamente, oltre naturlamente al PC. Le porte HDMI supportano la tecnologia VRR delle stesse console, differentemente da quanto succede su molti monitor presenti oggi sul mercato. Ovviamente, questo si traduce in una fluidità più elevata delle immagini ed una esperienza di gioco ottimizzata.

Il monito LG UltraGear 48GQ900 offre, inoltre, due speaker da 40 watt in totale.

Prezzo e disponibilità

L’LG UltraGear 48GQ900, pur non essendo disponibile ancora sullo store ufficiale di LG, è presente su Amazon al prezzo di 1.499 euro. Tuttavia, al momento il dispositivo non è disponibile per l’acquisto, ma di certo lo diventerà nelle prossime ore o nei prossimi giorni ed è già possibile acquistarlo.

