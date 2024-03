Fonte foto: LG

LG annuncia il debutto del nuovo LG CineBeam Q. Si tratta di un nuovo proiettore 4K che punta ad offrire un’elevata qualità delle immagini, in dimensioni compatte e con un design ricercato e che l’azienda definisce come “minimalista”. La presenza del sistema operativo webOS, lo stesso delle Smart TV LG e dei nuovi Smart Monitor LG, rende il proiettore ancora più interessante. Il nuovo proiettore è già acquistabile, in preordine, in Italia.

LG CineBeam Q: caratteristiche tecniche

LG CineBeam Q è in grado di proiettare immagini con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) fino a 120 pollici, con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma colore DCI-P3. Si tratta di una combinazione di fattori che promette colori intensi e neri profondi, per un’esperienza di visione di alto livello.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la tecnologia Auto Screen Adjustment, per ottenere una messa a fuoco automatica, trovando il giusto equilibrio tra posizionamento e dimensioni delle immagini e consentendo, quindi, un’installazione facile del proiettore, anche per gli utenti che non hanno mai utilizzato questo tipo di dispositivi.

Il nuovo LG CineBeam Q è anche un proiettore “smart” e integra LG webOS 6.0, il sistema operativo disponibile su tutti i più recenti Smart TV della casa coreana. La presenza di webOS significa, oltre alla possibilità di sfruttare un’interfaccia ottimizzata e semplice da utilizzare, poter accedere a un catalogo di app davvero ricco. Con il proiettore è possibile sfruttare le applicazioni dei principali servizi di streaming, da Netflix a Disney+ passando per Prime Video e YouTube.

Basterà effettuare il login con il proprio account per accedere ai contenuti del servizio di streaming preferito (se a pagamento, naturalmente, servirà avere un abbonamento attivo, proprio come su Smart TV). C’è anche la possibilità di sfruttare Screen Share, con i dispositivi Android, e AirPlay, con i dispositivi Apple, per “trasferire” contenuti multimediali da smartphone e tablet sul grande schermo generato dal proiettore di LG.

Oltre al design minimale, che rende il proiettore un vero e proprio elemento d’arredo, CineBeam Q si caratterizza anche per dimensioni molto compatte. Il proiettore, infatti, misura 80 x 135 x135 mm per un peso di 1,49 kg che lo rende facilmente trasportabile, anche grazie all’apposita maniglia.

LG CineBeam Q: prezzo e disponibilità

Il nuovo LG CineBeam Q è disponibile da questa settimana sul mercato italiano. Fino al prossimo 31 marzo, il proiettore sarà acquistabile in preordine e in esclusiva tramite LG Online Shop con un prezzo di lancio di 1.099 euro. Il prezzo di listino ufficiale del nuovo dispositivo che va ad arricchire la gamma LG è di 1.299 euro. Dal mese di aprile, il nuovo LG CineBeam Q sarà acquistabile anche presso i rivenditori autorizzati dei prodotti LG.