Nuovi Smart TV LG 2024 pronti al lancio: cosa cambia

In vista del CES di Las Vegas, che si svolgerà dal 9 al 12 gennaio, LG ha ufficializzato le prime informazioni sulla nuova gamma 2024 di Smart TV con pannello OLED, in particolare i modelli di fascia alta delle serie G4 e M4. Al momento non sono state annunciate variazioni alla tecnologia dei pannelli, ma c’è un nuovo chip che promette prestazioni nettamente superiori.

LG OLED 2024: il nuovo chip Alpha 11

Il chip Alpha 11 presente nei nuovi Smart TV OLED di LG avrà il compito di calcolare l’upscaling, per portare i contenuti a bassa risoluzione fino alla risoluzione nativa delle TV, cioè 4K, e di applicare algoritmi AI per migliorare la qualità di immagini e suono.

Lo farà con una potenza molto superiore rispetto al chip precedente, quello dei modelli 2023: +70% di performance grafiche e una velocità di elaborazione generalmente superiore del 30%.

Sempre al chip Alpha 11 è demandato il calcolo degli algoritmi di tone mapping, cioè l’elaborazione dei colori dei flussi video in HDR con migliorie sostanziali rispetto all’immagine standard. Funzioni come il Dynamic Tone Mapping Pro, che suddivide l’immagine in blocchi e li processa uno ad uno, in tempo reale, per calcolare le aree più scure e quelle più chiare.

Un altro algoritmo scopre quali sono le tonalità più utilizzate nel flusso video, tonalità che meglio trasmettono l’umore e gli elementi emotivi del contenuto in riproduzione.

Sul fronte audio, invece, lo stesso chip Alpha 11 permette la funzione AI Sound Pro, che sfrutta il suono surround virtuale 11.1.2, proveniente dai soli altoparlanti della TV, senza impianti esterni, per rendere più coinvolgente il film.

Sempre grazie ad algoritmi AI applicati al flusso audio, poi, le Smart TV OLED 2024 di LG separano i dialoghi dal resto della traccia per migliorarne la chiarezza.

LG OLED 2024: i modelli

I modelli al momento annunciati da LG sono quelli delle due serie top di gamma LG Signature OLED M4 ed LG OLED G4.

Come da tradizione, i modelli M aggiungono alla scheda tecnica la trasmissione audio e video wireless, che permette di installare il TV a parete senza cavi grazie alla connessione all’hub Zero Connect Box. Nella gamma M4 debutta il nuovo taglio da 65 pollici, che si aggiunge ai già presenti 77, 83 e 97 pollici.

Tutti i modelli, di entrambe le serie, hanno uno schermo OLED 4K con refresh rate fino a 144 Hz, 4 porte HDMI 2.1 (per la gioia dei gamer) e le tecnologie WOWCAST e WOW Orchestra per sincronizzare l’audio della TV con quello di una eventuale soundbar LG.

Infine, una importantissima novità dei modelli OLED 2024 (ma che verrà estesa anche a quelli 2022-23, ai QNED 8K 2022 e poi ad altri modelli) è la garanzia di 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo WebOS che, tra l’altro, nella sua ultima versione introduce il supporto allo standard Matter per la Smart Home.