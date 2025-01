LG, smart TV a prezzo bassissimo: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Nessun compromesso. Il mondo dell’elettronica di consumo ci ha spesso insegnato che acquistare elettrodomestici e dispositivi a prezzo basso non voglia necessariamente dire che si è costretti a fare una rinuncia. Anzi: spesso e volentieri ci si imbatte in vere e proprie occasioni e si acquistano dispositivi caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

È il caso dello smart TV LG Serie LQ63 da 32 pollici, ad esempio. Dotato di un processore a intelligenza artificiale e tecnologie per ottimizzare immagini e sonoro in tempo reale, garantisce un’esperienza davvero unica nella sua categoria di prezzo. Le differenze con apparecchi di fascia più alta (e dal prezzo decisamente superiore) sono minime, potendo così apprezzare dettagli che altrimenti ti sarebbero sfuggiti.

La promozione di oggi su Amazon per lo smart TV del produttore sudcoreano, poi, è di quelle davvero convenienti. Anzi, doppiamente conveniente. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico e, allo stesso tempo, potrai scegliere di dilazionare il pagamento in 5 rate a interessi zero.

Smart TV LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare lo smart TV del produttore sudcoreano è doppiamente conveniente. Non solo potrai acquistarlo al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon, ma hai anche la possibilità di pagarlo a rate senza alcun costo aggiuntivo (nessun interesse e nessuna spesa per la pratica istruttoria).

Lo smart TV LG Serie LQ63 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 34% e costa appena 209 euro, contro i 319 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio supera così i 100 euro, rendendolo più conveniente che mai.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, lo smart TV LG in offerta su Amazon ti costa appena 42 euro al mese per 5 mesi. Praticamente, come un caffè al giorno.

LG 32LQ63006LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Conveniente sì, ma assolutamente non "low cost" nel senso di scarsamente equipaggiata. La smart TV LG in offerta su Amazon, infatti, garantisce una qualità video di altissimo livello e un’esperienza sonora avvolgente e coinvolgente. Insomma, nonostante un prezzo decisamente basso, la LG Serie LQ63 non costringe assolutamente a nessuna rinuncia o compromesso sul fronte della qualità.

Il pannello LED mostra immagini in alta definizione, con dettagli e contrasti elevatissimi. Il processore α5 Gen 5 sfrutta l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i tuoi contenuti in tempo reale, indipendentemente dal programma che stai guardando. I colori saranno così vividi e brillanti, per immagini realistiche come mai prima d’ora. La funzione AI Brightness, poi, regola la luminosità in base all’illuminazione della stanza, per garantire una visione ottimale in qualunque condizione di luce.

La piattaforma operativa webOS mette a disposizione app di ogni genere per il tuo tempo libero, e non solo. Troverai infatti le app di tutte le tue piattaforme streaming preferite – sia video, sia audio. Potrai così vedere le tue serie TV e i tuoi film preferiti senza problemi, oppure ascoltare le tue playlist sfruttando l’impianto audio del TV. Troverai poi videogame, app di produttività e utility per sfruttare al meglio il tuo nuovo televisore.

