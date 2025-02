Lo smart TV LG oggi costa pochissimo: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Quello che maggiormente sorprende nel catalogo dei televisori LG non è tanto la qualità dei modelli di punta (eccelsa, grazie a un pannello OLED da "stato dell’arte"), quanto la vastità nella fascia dei cosiddetti "mediogamma". Indipendentemente dal budget a tua disposizione o dall’utilizzo che ne vorrai fare, non avrai difficoltà a trovare un modello che faccia al tuo caso.

Lo smart TV LG Serie QN6300 ne è un esempio lampante. L’apparecchio garantisce un’ottima qualità delle immagini e si inserisce in una nicchia di mercato – quella dei TV per stanze di piccole e medie dimensioni – che sembra ricevere sempre meno attenzione negli ultimi anni. Un prodotto perfetto, dunque, per chi non ha l’esigenza di vedere serie TV e film su schermi enormi e vuole spendere il giusto.

Lo smart TV del produttore sudcoreano è infatti disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie a uno sconto senza precedenti. E si può scegliere anche di pagarlo a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria.

Smart TV LG a prezzo stracciato: sconto e offerta Amazon

Prezzo imbattibile, quello garantito oggi da Amazon sullo smart TV da 32 pollici del produttore sudcoreano. Lo LG Serie LQ6300 da 32 pollici può essere acquistato con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre. Oggi ti costa appena 198,80 euro e puoi anche optare per il pagamento a rate, a interessi zero e senza spese accessorie.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza alcun costo aggiuntivo. In questo caso, l’apparecchio del produttore sudcoreano ti costa 39,76 euro al mese per cinque mesi.

LG Serie LQ6300 smart TV 32 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La soluzione ideale per la tua cucina o la camera da letto. Lo smart TV LG in offerta oggi su Amazon a un prezzo imperdibile non sarà magari adatto per il salone, ma è in grado di rendere al meglio in un ambiente più piccolino come la cucina o la camera da letto, per l’appunto.

Il pannello LED Full HD da 32 pollici mostra immagini realistiche, caratterizzate da colori vividi e vibranti. Merito anche del processore α5 Gen 5 che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini in tempo reale. Il TV è infatti in grado di analizzare il flusso di fotogrammi e ottimizzarne le impostazioni in base al programma che si sta guardando. In questo modo non dovremmo perder tempo a modificare le impostazioni per cercare la miglior combinazione: sarà lo stesso TV a farlo in maniera del tutto automatizzata.

La piattaforma webOS e la compatibilità con GeForce NOW amplificano a dismisura le possibilità di utilizzo dell’apparecchio del produttore sudcoreano. Sarai libero di installare app di ogni genere e guardare le tue serie TV e i film preferiti comodamente dal tuo letto, mentre GeForce NOW di Nvidia ti darà modo di trovare (e provare) giochi sempre nuovi per trascorrere in maniera spensierata il tuo tempo libero.

