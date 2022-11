Little America, ci sarà la seconda stagione?

Little America ha emozionato e commosso gli spettatori con la prima stagione, già disponibile su Apple TV+. Continuerà a farlo con dei nuovi episodi? La risposta è sì: Little America 2 esce tra poche settimane, con otto puntate inedite.

La serie antologica si ispira alle storie vere presentate sulla rivista Epic, con protagoniste varie persone immigrate negli Stati Uniti: che siano divertenti, romantiche o appassionanti, l’obiettivo di ogni narrazione è quello di mostrare uno spaccato autentico dell’America di oggi.

Cosa si dice di Little America

La serie ha avuto un positivissimo riscontro di pubblico e critica ed è stata nominata più volte per vari premi, ad esempio BAFTA, Independent Spirit, NAACP Image e GLAAD Media Award. La rivista Variety l’ha definita «una serie tv ben pensata e realizzata con grande cura e rispetto, che riesce a rendere giustizia alle culture rappresentate».

Per The Hollywood Reporter, invece, «pur riunendo elementi culturali e geografici molto disparati, in questa serie l’attenzione al dettaglio è sempre massima. Ogni episodio è introdotto dalla musica del Paese d’origine dei protagonisti e dalla scritta "ispirato a una storia vera" in due lingue. Inoltre, molti episodi sono stati girati da registi della stessa origine etnica dei personaggi». I creatori della serie sono Lee Eisenberg e Siân Heder, rispettivamente nominato all’Emmy e premiato con l’Oscar.

Cosa sappiamo di Little America 2

La seconda stagione di Little America racconterà otto nuove storie che riguardano sempre persone provenienti da tutto il mondo che vivono negli Stati Uniti. Ogni puntata sarà autoconclusiva e slegata dalle altre, oltre che dedicata a un diverso personaggio. «Little America racconta storie straordinarie, toccanti e con una valenza umana universale», aveva dichiarato Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video di Apple, in occasione dell’uscita della prima stagione nel 2020. «Ogni episodio è incentrato su esperienze e Paesi diversi, e speriamo che possa interessare persone in ogni parte del mondo».

Il cast di Little America 2, prodotta per Apple TV+ da Universal Television, include Phylicia Rashad, Alan S. Kim e Ki Hong Lee. I produttori esecutivi sono (oltre ai creatori, Lee Eisenberg e Siân Heder) Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, Alan Yang, Natalie Sandy, Joshuah Bearman di Epic Magazine, Joshua Davis e Arthur Spector.

Quando esce Little America 2

La seconda stagione di Little America debutta il 9 dicembre 2022 su Apple TV+. Sulla piattaforma di streaming, per chi non l’avesse ancora vista o desiderasse farlo di nuovo, è sempre disponibile la prima stagione.