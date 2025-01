Cosa vedere in streaming oggi 26 gennaio 2025

Twin Peaks e i migliori film di Lynch, una serie comedy ambientata in Indiana, un thriller erotico con Ben Affleck: tra classici e ultime uscite, ecco cosa vedere oggi in streaming

Fonte foto: Shutterstock

Il 2025 è iniziato con la notizia della scomparsa a 78 anni di David Lynch, regista brillante e visionario che nel corso della sua carriera ha firmato film e serie tv indimenticabili, che hanno letteralmente cambiato la storia del cinema e della televisione. La produzione di Lynch in realtà non si è limitata a questo: oltre che regista, attore e sceneggiatore, è stato anche pittore e musicista. Dopo la sua morte in tanti hanno recuperato o visto per la prima volta alcuni dei suoi capolavori. Ma dove trovare i migliori film i David Lynch in streaming? Su Prime Video o sui Prime Video Channel (come Paramount+) ci sono l’esordio del 1977 Eraserhead – La mente che cancella, The Elephant Man, Fuoco cammina con me e Mulholland Drive. La serie tv Twin Peaks (tre stagioni) è su Paramount+, mentre Velluto Blu è su Tim Vision.

Cosa vedere oggi su Netflix

Il weekend è sempre un buon momento per recuperare alcuni titoli usciti negli ultimi giorni. Su Netflix è ad esempio da poco disponibile The Upshawn, serie comedy ambientata in Indiana (Stati Uniti) in cui una famiglia nera della classe operaia punta a costruirsi una vita più felice, ma è ostacolata dalle difficoltà quotidiane.

Chi non l’ha ancora fatto può recuperare anche la recente serie tv Asura: ambientata nella Tokyo del 1979, parla di quattro sorelle che restano scioccate nello scoprire che l’anziano padre ha avuto una relazione segreta. È una notizia che sgretola l’idea di famiglia felice delle quattro donne che, in modi differenti, devono venire a patti con la verità.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Nel catalogo di Prime Video si può recuperare invece Acque Profonde, thriller erotico con protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas. I due vestono i panni di Vic e Melinda Van Allen, coppia di New Orleans il cui matrimonio sta andando in pezzi a causa di risentimenti, gelosie e sospetti. Tra provocazioni bollenti e giochi psicologici, il rapporto tra i due degenera quando i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire misteriosamente.

Nel film Master, invece, tre donne cercano di trovare il proprio posto in un’antichissima università d’élite del nord-est America. Intanto, una matricola nera viene perseguitata da attacchi razzisti anonimi e afferma di essere perseguitata dai fantasmi della scuola. Ma cosa fa più paura: la crudeltà dei vivi o l’apparente presenza sovrannaturale?

Cosa vedere oggi su Disney+

Preferisci una serie di mistero dal ritmo avvincente oppure una storia in costume di ambientazione storica? Con Shardlake hai entrambe le cose. Ambientata nell’epoca dei Tudor, la serie tv (che è basata sui romanzi di C.J. Sansom) segue le indagini dell’avvocato Shardlake, che nella prima stagione viene incaricato di fare chiarezza su un omicidio avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Cercando nel catalogo di Apple TV+ si trova Little America, serie antologica uscita nel 2022 che racconta le storie degli immigrati in America: sorprendenti, di ispirazione, romantiche o divertenti, sono storie che fa bene ascoltare e riguardare, oggi più che mai. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Lee Eisenberg, che è anche showrunner, e da Kumail Nanjiani ed Emily V. Gordon.

Su Sky (alle 21.15 su Sky Cinema Uno) e in streaming su NOW arriva oggi il film La zona di interesse, diretto da Jonathan Glazer e tratto da un libro di Martin Amis.