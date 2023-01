Lo smartphone Coca-Cola si farà veramente: è un Realme

Che si chiami "Colaphone" o "Realme 10 Coca-Cola Edition" ormai conta poco: quel che è certo è che lo smartphone dal colore rosso e scritta iconica si farà. La novità è stata ufficializzata dalla stessa Realme dalle pagine del sito indiano, e ciò vuole quasi certamente dire che lo smartphone Coca-Cola sarà destinato proprio all’India, mercato enorme e molto sensibile al fascino della bevanda frizzante più famosa di sempre.

Altrettanto quasi certamente il progetto non prevede la produzione di un nuovo smartphone ma, una semplice operazione estetica sul Realme 10 4G: sarà modificata la scocca esteriore del telefono lasciando intatta la scheda tecnica.

Realme 10 Coca Cola edition: com’è fatto

La novità del Realme 10 Coca-Cola Edition sarebbe concentrata solo sul look, con scocca e cornici rosso Coca-Cola (per i feticisti: Pantone 1788 C) e iconica scritta ondeggiante bianca a distinguere lo smartphone su tutta la lunghezza del dorso del telefono.

Per il resto, si tratta di un Realme 10 con il suo processore MediaTek Helio G99 abbinato 8 GB di RAM e a 128/256 GB di storage.

Il display misura 6,4 pollici, è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità di picco di 1.000 nit e protezione del vetro Corning Gorilla Glass 5.

Confermate anche le fotocamere posteriori che restano due, con il sensore principale da 50 MP e un sensore da 2 MP per la profondità. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le connessioni, oltre al 4G, includono il recentissimo Bluetooth 5.3, il chip NFC e la presa per il jack da 3,5 millimetri, utile a chi usa le cuffie con filo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica da 33W.

Realme 10 Coca-Cola edition: disponibilità e prezzo

Si tratterà, dunque, della versione Coca-Cola di un telefono abbastanza popolare e non certo di un top di gamma costosissimo.

Il Realme 10 con livrea standard è disponibile infatti in India con un prezzo base di 13.999 rupie, che al cambio attuale fanno meno di 160 euro per la configurazione con 4/64 GB di memoria.

Italia al prezzo di listino parte da 279,90 euro, ma per la versione 8/128 GB, ma è molto difficile che la "Coca-Cola Edition" arrivi anche in Europa.