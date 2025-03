Realme ha svelato ufficialmente in Asia il nuovo Realme 14 5G, mid-range destinato a ritagliarsi il suo spazio anche in Europa, ecco le specifiche

Fonte foto: Realme

Realme arricchisce la sua gamma di smartphone di fascia media con il nuovo Realme 14 5G. Il modello in questione va ad affiancarsi alle altre varianti già svelate della Realme Series 14 tra cui ci sono anche i Realme 14 Pro e in particolare l’ottimo 14 Pro+ di cui potete leggere la recensione di Libero Tecnologia, già arrivati in Italia. Per il momento, il Realme 14 5G è stato ufficializzato solo in alcuni mercati asiatici ma il suo arrivo in Europa non dovrebbe essere lontano.

Realme 14 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme 14 5G si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, chip che garantisce anche il supporto alla connettività 5G e che viene abbinato a una camera di vapore da 6.050 mm². Lo smartphone, per il momento, è stato svelato in due varianti, entrambe con 12 GB di RAM. Una ha 256 GB di storage e l’altra ha 512 GB di storage (in entrambi i casi si tratta di moduli di memoria UFS 3.1).

In base al mercato di commercializzazione, però, è facile ipotizzare l’arrivo di ulteriori varianti. Il device, ad esempio, dovrebbe essere disponibile anche con 8 GB di memoria RAM.

Per tutte le versioni, in ogni caso, ci sarà un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, inoltre, c’è spazio per una batteria da ben 6.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Considerando il chip a basso consumo, il nuovo Realme 14 5G ha tutte le carte in regola per essere considerato come un vero e proprio “battery phone“.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore da 50 Megapixel e un sensore secondario da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il Realme 14 5G arriva sul mercato con il sistema operativo Android 15 personalizzato dalla Realme UI. Non ci sono ancora informazioni sul supporto software ma almeno 2 major update dovrebbero essere garantiti. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM oltre alla certificazione IP69.

Realme 14 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 14 5G è stato svelato, per il momento, solo in Thailandia. Si tratta di una strategia già adottata in passato da Realme che rilascia i suoi smartphone in modo graduale nei vari mercati in cui è presente e con un’attenzione particolare al sud-est asiatico.

Il mid-range è destinato a diventare un punto di riferimento anche della gamma europea. Per quanto riguarda i prezzi, al cambio attuale, il Realme 14 5G viene commercializzato con prezzi compresi tra 330 e 390 euro. Maggiori dettagli in merito a un possibile arrivo in Italia dovrebbero emergere nelle prossime settimane.