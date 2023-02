Lo smartphone con la migliore batteria, Honor Magic 5 Lite

Ci sono smartphone con prestazioni fantascientifiche, che poi crollano quando si parla di autonomia e di gestione dei consumi: non è il caso di Honor Magic 5 Lite, cellulare che un sito specializzato nei test più sofisticati ha classificato come quello con la migliore batteria sul mercato.

Honor Magic 5 Lite, in realtà, può contare su molte altre carte da giocare, per competere in un mercato sempre più agguerrito, in cui il livello qualitativo dei prodotti sta crescendo in modo esponenziale. Poiché l’occhio vuole la sua parte, cominceremo però dal suo aspetto.

Come è fatto Honor Magic 5 Lite

Honor Magic 5 Lite è il modello meno costoso della sua famiglia, ma non per questo impone rinunce rispetto alle scelte estetiche e alla sua dotazione tecnica: il primo dettaglio da sottolineare è la presenza di uno schermo con bordo curvo, che nella fascia di prezzo sotto i 400 euro non è cosa comune.

Se si rovescia il telefono e si guarda la parte posteriore, si trova invece un blocco delle fotocamere con un design molto originale chiamato “Matrix“, una specie di disco volante incastonato sul cellulare, dove sono collocate le fotocamere.

Altro elemento degno di menzione è lo spessore inferiore agli 8 mm: per la precisione, nel punto più spesso, quello cioè dove c’è il blocco delle fotocamere, si arriva ad un massimo di 7,9 mm.

Nonostante il peso piuma e la dimensione complessiva molto contenuta, Honor Magic 5 Lite può contare su una batteria molto capiente, addirittura da 5.100 mAh, che nei test del sito DxOMark ha garantito una autonomia di tre giorni con una singola carica.

All’interno di questo cellulare è stato utilizzato un processore piuttosto rodato, in circolazione ormai da molto tempo, che garantisce un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi: cioè il 5G, ma anche una soluzione avanzata per la gestione della memoria RAM, che permette di espanderla addirittura di 5 GB, andando a rosicchiare un po’ della capacità della memoria interna del telefono. Stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 695, che pur non essendo la soluzione più recente, rappresenta probabilmente quella più affidabile.

Come funziona Honor Magic 5 Lite

Compatibilmente con la sua fascia di appartenenza, Honor Magic 5 Lite si comporta davvero bene il tutti i contesti ed è un cellulare quasi sorprendente per l’equilibrio che mette in campo. Torniamo a sottolineare che parliamo di uno smartphone che viene venduto ad un prezzo inferiore ai 400 €, dettaglio da tenere sempre a mente quando si valutano le sue prestazioni.

La fotocamera è costruita intorno ad un sensore principale da 64 mpx, a cui si affianca un grandangolo da 5 mpx, mentre la terza opzione è quella di un sensore macro da 2 mpx: le foto, in generale, sono più che buone quando c’è un livello di luminosità sufficiente, riescono ad ottenere risultati discreti anche quando la luminosità scende, ma non bisogna aspettarsi miracoli. Come spesso accade sugli smartphone di Honor, ci sono buoni margini di miglioramento per i video.

Discreta anche la selfie cam da 16 mpx: sia la fotocamera principale che quella anteriore sono in grado di catturare video con definizione FullHD.

Quando si usa questo cellulare, uno degli aspetti più positivi è quello della qualità del suo display AMOLED, che può riprodurre 1 miliardo di colori e può raggiungere un livello di luminosità molto alto, ragione per cui la sua leggibilità alla luce diretta del sole è sempre garantita.

La batteria di Honor Magic 5 Lite

Come già anticipato, l’autonomia rappresenta il vero punto di forza del nuovo smartphone Honor, grazie ad una perfetta combinazione tra software, capacità della batteria e gestione dei consumi: come già anticipato, DxOMark, sito francese specializzato nei test dei cellulari, ha dato il punteggio più alto a Magic 5 Lite, che può garantire addirittura tre giorni di utilizzo con una singola carica.

Curiosamente, l’azienda ha scelto di non spingere molto sul fronte della velocità di ricarica, ma quando si parla di efficienza dei consumi pare non esserci concorrenza. Bastano 5 minuti di ricarica per avere 6 ore di autonomia.

Per la ricarica completa del cellulare ci vogliono circa due ore, mentre in soli 46 minuti si arriva circa all’80%.

La fascia di prezzo sotto i 400 € è particolarmente affollata, con moltissimi dispositivi di buona qualità, oltre ai prodotti degli anni scorsi la cui quotazione sta scendendo velocemente: in questo contesto competitivo, si inserisce Magic 5 Lite, che combatte ad armi pari per quanto riguarda la scheda tecnica, ma può godere del vantaggio di un design decisamente originale.

Se tutto questo non fosse sufficiente, ci pensa la batteria che sembra non finire mai a rendere questo cellulare davvero molto interessante