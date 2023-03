Lo smartphone con la ricarica più veloce del mondo

Sul mercato dei telefoni cellulari irrompe un dispositivo davvero singolare, che ha nel sistema di ricarica della batteria la sua arma segreta, grazie ad un alimentatore da ben 240 watt, che permette di andare da 0 a 100% in meno di 10 minuti. Realme GT 3 è uno smartphone di fascia medio alta, che offre ottime prestazioni a un prezzo accessibile, se confrontato con gli altri prodotti al top della gamma attualmente in circolazione.

Design

Il Realme GT 3 ha un design moderno e accattivante, con un display da 6,74 pollici. La parte posteriore del telefono presenta una finitura lucida con una texture che cambia colore a seconda dell’angolo di luce, con un effetto quasi glitter molto accattivante.. Il design è ergonomico e si adatta bene alla mano. La fotocamera posteriore tripla si trova in alto a sinistra ed è inserita in un blocco unico piuttosto che rilevante, che comprende anche un altro dettaglio importante: accanto ai sensori delle fotocamere, infatti, c’è un LED di notifica, molto carino, che si può personalizzare completamente, ma c’è anche un’altra curiosa scelta, quella di rendere visibile il processore.

Vale la pena spendere qualche parola sullo schermo, il migliore mai realizzato da realme, che garantisce un picco di luminosità altissimo, pur contenendo i consumi.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Prestazioni

Il Realme GT 3 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che offre prestazioni veloci e fluide. La RAM può andare da 8 a 16 GB e assicura una buona gestione delle applicazioni e dei giochi. Anche la dissipazione del calore è molto efficiente e raramente ci è capitato di avvertire un surriscalmento.

Il telefono ha anche una memoria interna che va da 128 GB ad 1 TB, a seconda dei modelli. Durante l’uso quotidiano, il telefono è veloce e reattivo, con una fluidità pari a quella dei migliori dispositivi in circolazione.

Fotocamera

Il Realme GT 3 è dotato di una fotocamera posteriore tripla che comprende un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, che ha una singolare funzione “microscopio". Non sarà particolarmente utile, ma è senza dubbio più funzionale del semplice sensore di profondità, che viene adottato da molti smartphone per questioni di marketing, più che per un vantaggio reale degli utenti.

Le foto scattate con il sensore principale sono dettagliate e nitide, con buona esposizione e colori naturali. Bisogna riconoscere però che la qualità delle immagini e dei video non è mai stato un punto di forza per realme e anche questo smartphone conferma ciò che avevamo già provato in passato. Pur con l’ambizione di competere con i migliori, difficile fare un paragone con le immagini catturate da Samsung Galaxy S23, oppure da iPhone 14 Pro:

Batteria e ricarica da 240 watt.

Il Realme GT 3 ha una batteria da 4600 mAh, che è adeguata per un utilizzo quotidiano. Il telefono può durare fino a un giorno intero con un utilizzo moderato, ma ciò che conta davvero è la potenza con cui si ricarica, che è semplicemente straordinaria. Realme GT 3 usa infatti un caricatore da 240 watt, la cui potenza è simile a quella di un frigorifero, che è mediamente di 300 watt.

Per realizzare questa soluzione, realme ha sviluppato un cavo apposta, che trasporta ben 12A, mentre l’alimentatore è il risultato della “somma" di due caricatori con tecnologia GAN. Lo smartphone può andare da 0 a 100% in meno di 10 minuti, ne impiega 4 per andare al 50% e in soli 80 secondi arriva al 20%.

Qualcuno potrebbe ricordare che realme GT Neo 3 aveva introdotto una carica da 150 watt, in questo caso l’azienda ha voluto davvero esagerare, pur mantenendo la massima sicurezza, perché vengono utilizzati 60 livelli di protezione.

Proviamo ad anticipare le obiezioni che immaginiamo di chi legge, sul fronte della durata della batteria: nonostante questo sistema di ricarica superveloce, l’azienda garantisce che dopo 1600 cicli di ricarica si avrà comunque l’80% di capacità.

Software

Il Realme GT 3 utilizza la versione personalizzata di Android di Realme, chiamata Realme UI 4.0, basata su Android 13: il software è praticamente identico a quello di OPPO e di OnePlus, dettaglio che non sorprende perché realme fa parte dello stesso grande gruppo industriale cinese, chiamato BBK.

Questa personalizzazione del sistema operativo non ci ha mai fatto battere il cuore, pur essendo completa e dotata di tutte le funzionalità necessarie. La verità è che il sistema operativo di uno smartphone, se non è inserito nell’ambito di un grande ecosistema oggi lascia un po’ a desiderare: realme ha fatto un ottimo lavoro in tutti i dettagli del software, ma è difficile tenere il passo di realtà come Samsung e Apple, che possono contare sull’interazione con tantissimi dispositivi, in modo Nativo.

Se invece si considera la competizione con gli altri smartphone Android, questo cellulare è perfettamente in linea con le migliori proposte del mercato.

Conclusioni

Il Realme GT 3 è uno smartphone di fascia medio-alta, che offre prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile. Il design è moderno e accattivante, con un ampio display e una fotocamera posteriore di buon livello. Le prestazioni sono veloci e fluide grazie alla presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 e della RAM che arriva ad una cifra esagerata di 16 gb.

Sul fronte estetico, la versione di colore chiaro è probabilmente più accattivante di quella che stiamo provando noi di colore nero, ma in generale possiamo sicuramente dire che questo è un dispositivo originale sia per la scelta di mostrare il processore, sempre che non sia una semplice foto, sia per la presenza della luce pulsante, che permette di vedere immediatamente le notifiche delle diverse applicazioni.

Curiosamente, al momento, però, non sappiamo ancora se realme GT 3 arriverà sul mercato italiano, la notizia non è stata confermata al momento del lancio, non sarà però difficile trovare questo smartphone online, per chi fosse interessato al prodotto. Molto interessante il prezzo, perché il posizionamento a 649 € è sicuramente estremamente competitivo, ben consapevoli che la scheda tecnica di questo cellulare non sia la migliore possibile. Esiste però un equilibrio tra prezzo e prestazioni e dal nostro punto di vista realme GT 3 ne offre uno quasi perfetto.

Insomma: anche se sappiamo perfettamente che ci sono proposte con schede tecniche più aggressive, a noi questo cellulare è piaciuto molto, perché nell’uso tutti i giorni funzione semplicemente bene, con la chicca della ricarica super rapida che per coloro che sono voraci fruitori del proprio smartphone è sicuramente caratteristica gradita.