Lodovica Comello canta la sigla di Ridley Jones: La paladina del museo

Una grande voce italiana nella nuova serie animata Netflix Original: lei è Lodovica Comello e canterà per il nuovo contenuto per bambini Ridley Jones: La paladina del museo, composto da sei episodi e disponibile da martedì 13 luglio sulla piattaforma di streaming, in Italia e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Sarà una serie prescolare magica e divertente, pensata per intrattenere il pubblico dei più piccoli, che durante vacanze estive e la pausa scolastica potranno divertirsi con una nuova piccola eroina. Lei è Ridley Jones, una bambina di sei anni che vive una vita magica e sensazionale all’interno del Museo di Storia Naturale, il posto più bello in cui ogni bimbo vorrebbe abitare. Il titolo è creato da Chris Nee, autore anche di altri grandi successi per bambini come Dottoressa Peluche e Vampirina. Lodovica Comello darà il suo contributo alla storia, cantando la versione italiana della sigla della serie.

Ridley Jones: La paladina del museo: la trama

La serie animata Netflix Ridley Jones: La paladina del museo racconta le vicende di Ridley, una bimba di sei anni simpatica e vivace che vive insieme alla madre e alla nonna nel Museo di Storia Naturale. Ogni notte, quando le porte si chiudono e lo spazio si svuota, ogni cosa prende vita: dagli elefanti, alle mummie egizie. Ridley, allora, assume il comando e diventa la paladina del museo. È lei a prendersi cura di antichi reperti e artefatti, lei protegge chi lo abita e cerca sempre di trovare un punto in comune tra tutti, nonostante le differenze.

Nell’attesa che la serie esca in streaming, all’interno del canale Youtube Netflix Jr. si possono guardare i primi due episodi, che permettono ai più piccoli di vivere in anteprima nel mondo di Ridley e dei suoi fantastici amici.

Lodovica Comello: tutto sull’interprete della sigla

Lodovica Comello è uno dei giovani volti italiani del momento: attrice, conduttrice, doppiatrice e cantante. È diventata famosa per il suo ruolo all’interno della serie tv internazionale per ragazzi e ragazze dal titolo Violetta, prodotta da Disney Channel. Ma la sua carriera è davvero lunga, nonostante la giovane età.

Come doppiatrice, interpreta la versione italiana di Britney Davis in "Monsters University" e Miki nella pellicola animata "Smallfoot – Il mio amico delle nevi". Ma non mancano anche le esperienze come cantante. Ma una delle più importanti esperienze all’interno della televisione italiana è sicuramente la conduzione dello show Italia’s Got Talent.

Insomma, ora non rimane che attendere la serie tv su Ridley Jones e scoprire la nuova sigla.