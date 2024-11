Missing You, quando esce la serie dal romanzo di Harlan Coben

Fonte foto: Netflix

Un altro romanzo del celebre scrittore statunitense Harlan Coben sta per diventare una serie tv Netflix intitolata Missing You. Il libro omonimo è uscito nel 2014 e l’adattamento per la tv è stato annunciato a gennaio 2024. Esattamente un anno più tardi, il pubblico potrà finalmente vedere l’ultimo frutto della collaborazione tra Coben e Netflix, che sulla piattaforma di streaming ospita già ben sette altri titoli tratti dalle opere dell’autore.

La trama della serie tv Missing You

Missing You è un mystery-thriller prodotto da Quay Street Productions, con Coben nel ruolo di produttore esecutivo insieme a Nicola Shindler, Richard Fee, Danny Brocklehurst e Victoria Asare-Archer, che ha anche scritto la serie tv.

La trama ha come protagonista la detective Kat Donovan che, curiosando tra i profili di una dating app, resta senza parole quando riconosce il volto dell’amore della sua vita, Josh, ovvero l’ex fidanzato che è sparito nel nulla undici anni prima.

Quando Josh riappare in questo modo, il mondo di Kat collassa e la donna deve immergersi nuovamente in un passato doloroso e pieno di misteri e segreti mai rivelati che hanno a che fare anche con l’omicidio di suo padre.

Cast e prime foto di scena di Missing You

Rosalind Eleazar (già in Slow Horses, Harlots) interpreta Kat Donovan, mentre Ashley Walters (Top Boy, Bulletproof) è Josh Buchanan.

Nel cast di Missing You ci sono anche Jessica Plummer (EastEnders, The Decameron) nel ruolo di Stacey Embalo, Richard Armitage (Fool Me Once, Obsession) in quello di Ellis Stagger, Sir Lenny Henry (Three Little Birds, The Lord of the Rings: The Rings of Power) in quello di Clint Donovan e Steve Pemberton (Inside No9, Happy Valley) in quello di Titus.

Marc Warren (già in Safe, Sexy Beast) è Monte Leburne; Samantha Spiro (Sex Education, Ridley Road) è l’infermiera Sally Steiner; mentre Lisa Faulkner (Archie, Unforgotten) è Dana Fells. Mary Malone (Doctor Who, The Prince) interpreta Aqua, James Nesbitt (Stay Close, Bloodlands) veste i panni di Calligan e Matt Jay-Willis (Wolves of War, Love Is Blind UK) quelli di Darryl.

NETFLIX NEWS: Our next @Netflix series is

MISSING YOU. Coming soon! Put it on your "Remind Me" list at the link now: https://t.co/GJpwCEWmYk pic.twitter.com/8Ues1ZH9pT — Harlan Coben (@HarlanCoben) October 4, 2024

Missing You: le differenze tra libro e serie tv

Ogni adattamento che parte dalle pagine di un libro e arriva allo schermo della tv perde o cambia qualcosa durante il processo.

Nel caso di Missing You una delle differenze è l’ambientazione: nel romanzo la storia di svolge a New York City, mentre l’adattamento è ambientato nel Regno Unito. Le riprese si sono svolte anche nei dintorni di Manchester.

Quando esce la serie Missing You

La serie tv Missing You è composta da cinque episodi ed esce su Netflix il 1° gennaio 2025.

Nothing burns like an old flame… and your new year’s plans just got a lot hotter 🔥 Harlan Coben’s MISSING YOU debuts on 1 January, only on netflix. pic.twitter.com/ACmFuCNxAD — Movie Coverage (@MovieCoverage_) November 6, 2024

Tutte le serie tv di Harlan Coben su Netflix

Come accennato, Missing You è l’ottava serie tv di Netflix tratta da un romanzo di Coben. I titoli già disponibili sulla piattaforma di streaming sono The Stranger, Estate di morte, Suburbia Killer, Svaniti nel nulla, Stay Close, Fidati di me e Un inganno di troppo. Il nono titolo è già in lavorazione: si tratta di Run Away, adattamento del romanzo Fuga.