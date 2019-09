Ti stai chiedendo come si fa ad accedere a Instagram? In questa guida ti spiegheremo passo per passo come sia possibile accedere al più famoso servizio per la condivisione di foto con o senza account. Infatti, l’accesso a Instagram è possibile anche se non si è registrati e permette di visitare profili di altre persone senza avere l’applicazione installata sul proprio smartphone. Ma andiamo con ordine. Vediamo prima come si effettua l’accesso a Instagram con la password e poi come si può accedere senza account.

Come iscriversi su Instagram

Parliamo subito di come iscriversi su Instagram e dei passaggi che occorre fare per poter poi condividere foto e video con questo social network. Per prima cosa devi scaricare l’app di Instagram sul tuo telefonino. Accedi allo store in base al tipo di telefono che possiedi, cerca Instagram ed effettua il download. Hai fatto? Bene, ora torna al menu principale del tuo dispositivo e premi sull’icona di Instagram. A questo punto vedrai comparire una schermata e dovrai selezionare dove c’è scritto Non hai un account? Iscriviti e seguire la procedura.

Hai diverse opzioni per iscriverti ad Instagram. Puoi utilizzare il tuo indirizzo email, il tuo numero di telefono oppure il tuo account Facebook. Se scegli di iscriverti tramite email o numero del tuo apparecchio, devi premere su Iscriviti usando l’indirizzo e-mail e il numero di telefono. Dalla schermata che si apre scegli tra le voci E-mail o Telefono e compila il campo con il tuo indirizzo di posta elettronica o con il numero del tuo telefonino. Poi, premi Avanti e completa il modulo con i dati richiesti. Una volta che hai inserito tutto premi Avanti, imposta il nome utente che vuoi utilizzare e premi ancora Avanti per completare la registrazione.

Se, invece, scegli l’accesso a Instagram tramite Facebook, premi sull’apposito tasto, dai l’autorizzazione richiesta, imposta la foto del tuo profilo, il nome utente e la registrazione è fatta.

Come accedere a Instagram senza password

Ora, invece, parliamo di come accedere a Instagram senza password. C’è uno strumento ad hoc che si chiama WEBSTAGRAM, che ti consente di visitare i profili che desideri, cercare e scaricare foto e video. Per utilizzare il servizio ti basta accedere al sito di WEBSTAGRAM dal tuo PC o dal tuo smartphone. Se vuoi trovare un profilo devi solo usare il box di ricerca. Se, invece, vuoi scaricare una foto o un video che ti interessano, devi cliccare sul post con il contenuto che ti piace. A questo punto compare un link con la scritta Download, cliccaci sopra e avrai la foto o il video che volevi.

L’utilizzo di WEBSTAGRAM, però, ha delle limitazioni. Ad esempio, non ti consente di visualizzare i contenuti privati di un profilo, ma puoi vedere solo i post pubblici. Un’altra limitazione riguarda le storie di Instagram che sono visibili solo attraverso l’applicazione e, quindi, non da WEBSTAGRAM.

Adesso tocca a te scegliere come accedere a Instagram con o senza account.