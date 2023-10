Come controllare l’ultimo accesso su Instagram

Fonte foto: Shutterstock

Su Instagram è possibile controllare l’ultimo accesso di un utente. Si tratta di una funzione simile a quella presente anche su WhatsApp, Messenger e su molte altre app social e di messaggistica. Per gli utenti Instagram, però, ci sono alcuni aspetti da evidenziare. Questa funzione, infatti, ha alcuni limiti che bisogna conoscere per capire come controllare l’ultimo accesso di un altro utente. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere in merito.

Quando è possibile vedere l’ultimo accesso su Instagram

La possibilità di controllare l’ultimo accesso su Instagram è disponibile in tutte le versioni del social network (sia tramite l’app per smartphone e tablet che dalla versione web dove, inizialmente, questa funzione non era stata abilitata). Ci sono, però, alcune limitazioni da considerare.

Per poter vedere l’ultimo accesso su Instagram di un utente ci sono alcuni requisiti da rispettare. È necessario che:

l’utente in questione deve un follower del nostro account

è necessario aver già scambiato messaggi con l’utente

è necessario non aver disattivato l’ultimo accesso su Instagram per il proprio account

Rispettate tutte queste condizioni, sarà ottenere informazioni in merito a quando è avvenuto l’ultimo utilizzo del social da parte di un determinato utente. L’ultimo accesso è anche uno dei metodi per capire se utente ti ha bloccato su Instagram.

Come vedere l’ultimo accesso su Instagram

Per vedere l’ultimo accesso di un altro utente su Instagram è sufficiente accedere alla sezione messaggistica dell’app (anche via web). Tale informazione, se vengono rispettate le condizioni descritte in precedenza, sarà visualizzata sia nell’elenco delle chat attive che all’interno della singola chat (in entrambi i casi, sotto il nome dell’utente).

Instagram mostra l’ultimo accesso di un utente in uno di questi modi:

Attivo/a ora: vuol dire che l’utente in quel momento è online su Instagram;

Attivo/ a (numero) min fa: sta ad indicare che l’utente è attualmente offline, ma che era attivo pochi minuti fa;

Attivo/ a (numero) h fa: significa che l’utente non si connette da alcune ore;

Attivo/a oggi: indica che l’utente non si è connesso nelle ultime 4-5 ore, ma lo ha fatto nell’arco della giornata;

Attivo/ a ieri: vuol dire che l’ultimo accesso del contatto risale a un giorno fa.

Da notare che cambiare il nome su Instagram non modifica le informazioni sull’ultimo accesso. Per disattivare questa funzione è necessario andare nelle Impostazioni.

Come nascondere l’ultimo accesso su Instagram

Nascondere l’ultimo accesso su Instagram è semplicissimo. Basta aprire l’app e poi premere sull’icona del proprio profilo. Dal tasto in alto a destra è possibile accedere al menu delle impostazioni dell’app. Qui bisogna andare in Impostazioni e privacy e poi scegliere Messaggi e risposte alle storie > Mostra lo stato di attività e disattivare l’opzione. In questo modo, però, non sarà possibile vedere l’ultimo accesso degli altri utenti.