I nuovi device per il lavoro ibrido di Logitech

Logitech ha presentato ufficialmente la gamma di webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe, dispositivi progettati per le nuove esigenze del lavoro ibrido, un po’ da casa e un po’ in ufficio. Certificati carbon neutral (l’impatto delle emissioni di carbonio dei prodotti è zero), i nuovi device del colosso svizzero si presentano con caratteristiche interessanti e prezzi mediamente alti.

Webcam Logitech Brio 500: caratteristiche

Progettato per le videoconferenze, la webcam Logitech Brio 500 introduce la nuova funzione Show Mode (per la condivisione di schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania) e offre un sensore da 4 MP con una qualità video 1080p/30fps e 720p/60fps. La webcam è in grado di mettere a fuoco gli oggetti e inquadrare automaticamente l’utente, anche quando si muove, mentre altre funzionalità 4 correggono in automatico l’illuminazione.

Cuffie Logitech Zone Vibe: caratteristiche

La serie di cuffie Zone Vibe di Logitech (composta da Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless) sono rivolte sia a chi ha la necessità di collegarsi in remoto per lavoro, sia per connettersi con gli amici. Cuffie over-ear abbastanza leggere, grazie al memory foam le Zone Vibe dovrebbero risultare piuttosto comode da indossare.

Brio 505 e Zone Vibe Wireless: caratteristiche

Logitech Brio 505 è un sistema dedicato ai team IT che attrezzano le postazioni di lavoro dei dipendenti, in ufficio e a casa. Si tratta di un plug-and-play compatibile con diverse delle piattaforme di videoconferenza e certificata per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. "L’integrazione di Logitech Sync con Brio 505" afferma la compagnia "consente agli amministratori IT di aggiornare il firmware e risolvere eventuali problemi, in modo che i lavoratori in modalità ibrida possano continuare a collaborare senza intoppi".

Come gli altri nuovi prodotti di Logitech, anche le cuffie Zone Vibe Wireless sono dedicate ai professionisti. Sono compatibili con diverse piattaforme di videoconferenza e offrono la possibilità di inviare aggiornamenti tramite Logi Tune e Logitech Sync.

Prezzi e disponibilità

La serie di webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe 100 e 125 saranno disponibili da settembre 2022, mentre le cuffie Zone Vibe Wireless saranno disponibili da novembre. Per quanto riguarda il prezzo, quello di Brio 500 è di 139 euro, di Zone Vibe 100 è di 119 euro (disponibile nelle 3 colorazioni grafite, off white e rosa) e di Zone Vibe 125 è di 134,99 euro (disponibile nella tonalità antracite).

Logitech Brio 505 e Zone Vibe Wireless, disponibili nei colori antracite e rosa, costano rispettivamente 139 euro.