Logitech Pebble 2: caratteristiche tecniche e prezzi

Logitech, brand di riferimento per il settore degli accessori per computer e altri dispositivi elettronici, ha presentato la nuova collezione Pebble 2 che unisce la tastiera Pebble Keys 2 K380s e il mouse Pebble Mouse 2 M350s. La gamma svelata da Logitech è disponibile anche in una variante per Mac di colore nero, mentre la versione per PC Windows è in vendita in cinque colori: Tonal Graphite, Tonal White, Tonal Rose, Tonal Sand e Tonal Blue.

Logitech Pebble Keys 2 K380s

Logitech Pebble Mouse 2 M350s

Logitech Pebble 2: caratteristiche tecniche

La tastiera Pebble Keys 2 K380s e il mouse Pebble 2 M30s possono essere acquistati singolarmente o in "combo", come da tradizione Logitech e sono realizzati in plastica riciclata post-consumo e sono certificati carbon neutral.

I nuovi prodotti di Logitech consentono il collegamento via Bluetooth a dispositivi Windows, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS e Linux (è possibile associare fino a 3 dispositivi, con funzione Easy Switch). C’è anche la compatibilità con il ricevitore USB Logi Bolt (non incluso in confezione).

La tastiera K380s ha dimensioni compatte (non ha il tastierino numerico laterale) e include, nella parte alta, una riga di tasti funzione che possono essere programmati tramite l’app Logi Options+ per impostare, ad esempio, l’apertura rapida delle applicazioni più utilizzate sul dispositivo oltre che per accedere a funzioni rapide, come gli screenshot e la ricerca. I tasti sono a isola e hanno una forma arrotondata.

Il mouse M30s ha un design molto sottile ma con una forma a saponetta che si adatta al palmo della mano. I tasti hanno la tecnologia Silent Touch che, secondo i dati forniti dall’azienda, è in grado di rimuovere il 90% del rumore del clic. Il dispositivo ha DPI regolabile (tra 400 e 4.000 DPI, con incrementi di 100 DPI alla volta).

Da notare anche la presenza di un pulsante centrale del mouse che può essere personalizzato, anche in questo caso grazie all’app Logi Options+. Il tasto può essere utilizzato per assegnare scorciatoie per app o anche per attivare funzioni rapide come mostrare/nascondere il desktop o effettuare uno screenshot.

Il mouse ha un design ambidestro e, considerando le batterie incluse, ha un peso di appena 76 grammi.

Logitech Pebble 2: prezzi

La nuova combo Logitech Pebble 2 è già disponibile in commercio. La tastiera Pebble Keys 2 K380s viene proposta da Logitech con un prezzo di 58,99 euro mentre per il mouse M350s il prezzo di vendita è di 30,99 euro. I due accessori sono acquistabili anche in bundle, al prezzo di 79,99 euro, anche su Amazon Italia.

