Creative Pebble Nova: caratteristiche e prezzo dei nuovi speaker audio premium

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Creative

La gamma Creative si arricchisce con un nuovo prodotto: debutta, infatti, Pebble Nova. Si tratta di un nuovo sistema di speaker desktop che va ad arricchire la linea di prodotti Pebble, andando ad accentuare, secondo quanto rivelato dall’azienda stessa, il carattere premium della gamma, puntando su versatilità, personalizzazione e su un audio di buona qualità. Il nuovo speaker è già disponibile, anche in Italia, e, secondo Song Siow Hui, CEO di Creative, rappresenta: “il passo successivo nell’evoluzione della famiglia Pebble“.

Creative Pebble Nova: caratteristiche tecniche

Pebble Nova è un sistema composto da due speaker che possono essere utilizzati sfruttando il Bluetooth (il collegamento avviene utilizzando il Bluetooth 5.3 e con il codice SBC, con una distanza massima che può arrivare fino a 10 metri) oppure il collegamento tramite cavo AUX da 3,5 mm o, ancora, tramite USB-C.

Questa versatilità di collegamento consente l’utilizzo del nuovo sistema di Creative sia in abbinamento al computer che smartphone o tablet. È anche possibile collegare gli speaker a una console (l’elenco dei dispositivi supportati, infatti, comprende PS4, PS5 e Nintendo Switch).

Ogni speaker ha un driver da 3 pollici e un tweeter da 1 pollice, con layout coassiale e radiatore passivo. I driver sono inclinati a 45% in modo da dirigere l’audio verso l’utente, durante l’utilizzo sulla scrivania. La potenza totale di picco è di 100 watt, 50 watt RMS, decisamente non pochi per questa categoria di prodotto.

Gli speaker sono dotati di un sistema di illuminazione RGB, caratteristica tipica dei prodotti da gaming e che Creative aggiunge sempre nella gamma Pebble, che permette di generare una luce che può “seguire” l’audio riprodotto. Per sfruttare al massimo i Pebble Nova è possibile utilizzare l’app Creative, disponibile su Windows oltre che su dispositivi Android, tramite il Play Store, e su iPhone e iPad, tramite l’AppStore.

L’app consente di personalizzare il funzionamento degli speaker, utilizzando le varie tecnologie proprietarie di Creative come Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ e Crystal Voice. L’app consente anche di personalizzare il sistema di illuminazione RGB (o eventualmente disattivarlo, quando non serve).

Creative Pebble Nova: prezzo e disponibilità

Il nuovo Pebble Nova è disponibile da subito in Italia, nell’unica colorazione nera. Il prezzo consigliato è di 279,99 euro ed è possibile completare l’acquisto direttamente tramite lo store Creative, da cui è possibile effettuare il preordine, con disponibilità fissata a partire dal 24 dicembre 2024 (le consegne potrebbero, quindi, avvenire dopo Natale o addirittura a inizio del prossimo anno). Come per molti altri prodotti Creative, la distribuzione dovrebbe essere estesa a breve anche ad altri rivenditori, semplificando la possibilità di acquisto del nuovo sistema di speaker da parte degli utenti.