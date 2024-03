Logitech Slim Signature Combo MK950: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Logitech ha presentato le tastiere wireless Signature Slim K950 e la Signature Slim Combo MK950 (in bundle col mouse), disponibili anche in versioni For Business

Logitech ha annunciato ufficialmente la nuova tastiera wireless Signature Slim K950 e della versione Signature Slim Combo MK950 (bundle composto da tastiera e mouse), disponibili anche nelle versioni For Business.

Parliamo di prodotti nati per semplificare l’esperienza d’uso del PC (domestico e aziendale), offrendo ai consumatori una soluzione di design, che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania, offrendo molte utilissime funzioni, da personalizzare in base ai propri bisogni, per semplificare ulteriormente la produttività e l’utilizzo quotidiano.

Logitech Signature Slim K950 – Tastiera wireless

Logitech Signature Slim K950: scheda tecnica

La Logitech Signature Slim K950 è una tastiera wireless a membrana con un layout standard che include anche il tastierino numerico. La prima particolarità di questo dispositivo è digitazione silenziosa con Logitech che garantisce una buona riduzione del fastidioso "clack" quando si preme un tasto.

È compatibile con diversi sistemi operativi (Windows/MacOS/Chrome OS) e grazie alla funzione Easy-Switch può essere connessa fino a 3 dispositivi diversi.

Per quanto riguarda l’alimentazione la tastiera richiede due batterie AAA (incluse nella confezione), con un’autonomia stimata di oltre 36 mesi, anche se la cosa dipende ovviamente dal tipo di utilizzo.

Per collegare la tastiera al computer si può utilizzare il Bluetooth 5.1 Low Energy o, tramite tecnologia wireless sicura Logi Bolt (adattatore incluso nella confezione), sviluppata per garantire connessioni stabili anche in ambienti congestionati da molti dispositivi senza fili.

Utilizzando il programma Logi Options+ App, è possibile impostare diverse scorciatoie in modo da semplificare ulteriormente il lavoro e personalizzare al massimo il dispositivo. In questo senso, sono molto interessanti le Azioni Intelligenti, che permettono all’utente di automatizzare più azioni ripetitive associandole a un solo tasto, così da rendere ancora più immediato il lavoro.

Logitech Signature Slim Combo MK950: scheda tecnica

Acquistando la versione Signature Slim Combo MK950, insieme alla tastiera Logitech Signature Slim K950 si riceverà anche il mouse wireless Mouse Signature M750, composto da sei pulsanti: tasto sinistro e destro, scroller con clic centrale (con tecnologia SmartWheel a garanzia di una maggiore precisione), pulsanti laterali e pulsante DPI (per regolare la sensibilità del mouse).

Sul fronte dell’alimentazione, il mouse richiede una batteria AA (inclusa nella confezione) per un’autonomia dichiarata di circa 24 mesi.

Anche qui è possibile utilizzare la periferica tramite USB Logi Bolt oppure con il Bluetooth 5.1 Low Energy.

Come già visto per la tastiera, anche per il mouse un bassissimo rumore generato dai clic e dallo scorrimento, che rende questo mouse molto più silenzioso rispetto ai precedenti modelli.

Tastiera Logitech, versione For Business

Sia la Logitech Signature Slim K950 che il bundle Logitech Signature Slim K950 Combo sono disponibili anche in versione For Business che, oltre alle caratteristiche appena elencate, presenta anche delle funzionalità appositamente sviluppate per i team IT che possono monitorare il funzionamento dei vari device da remoto e, se necessario, intervenire con manutenzione e aggiornamenti anche senza trovarsi fisicamente in ufficio.

Tastiere Logitech: prezzo e disponibilità

La Logitech Signature Slim K950 e la versione Combo possono già essere acquistare sul sito ufficiale dell’azienda svizzera, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati in due colorazioni: Graphite e Off-White

Il prezzo consigliato è di:

Signature Slim K950: 94,99 euro

Signature Slim Combo MK950 : 129 euro

La versione For Business, invece, è disponibile unicamente nella colorazione Grafite, al prezzo suggerito di

Signature Slim K950 For Business: 89,99 euro

Signature Slim Combo MK950 For Business: 119 euro

Logitech Signature Slim Combo K950 – Tastiera e mouse wireless