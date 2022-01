Lol 2: annunciati il cast e la data

L’attesissima seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori sta per tornare in esclusiva su Prime Video. Che la nuova edizione del programma avrebbe debuttato nel 2022 era cosa nota da tempo, ma adesso sappiamo con certezza anche le date di uscita delle puntate che, come lo scorso anno, saranno distribuite in due fasi.

La prima edizione di LOL, che era stata vinta da Ciro dei The Jackal, aveva riscosso uno straordinario successo. Il cast è completamente rinnovato, ma le regole dello show restano immutate: dieci comici professionisti devono restare chiusi in una stanza e rimanere seri per sei ore consecutive. Allo stesso tempo, però, i partecipanti devono cercare di far ridere i propri avversari. Vale tutto, anche in base allo stile comico proprio di ciascun concorrente: stand-up, improvvisazione, imitazioni, barzellette, canzoni, gag… Come suggerisce il titolo stesso dello show, chi cede alla risata, ma anche a un semplice sorriso, viene eliminato.

Il cast: chi sono i comici di LOL 2

Il cast di LOL 2 è vario e promettente, sicuramente all’altezza di quello della prima edizione. Ne fanno parte attori comici estremamente talentuosi nelle imitazioni, come ad esempio Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti. Parodie, giochi di parole e humor non sense sono invece il pezzo forte di Maccio Capatonda, ma anche del Mago Forest.

Tra i partecipanti ci sono poi Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e attrice in fiction, film e reality; Maria Di Biase, attrice molisana e da oltre 20 anni metà del duo comico formato con Corrado Nuzzo; Tess Masazza, comica con esperienza sul web (è sua la webserie Insopportabilmente donna), in tv, teatro e radio; e Max Angioni, attore teatrale comasco, già parte della squadra di Zelig Time e quarto classificato a Italia’s Got Talent 2021.

Completo il cast Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, i coniugi noti soprattutto per il progetto The Pozzolis Family, votato nel 2019 come Miglior Sito per Genitori e Bambini ai Macchianera Internet Awards.

Sarà uno solo di questi comici professionisti a resistere per sei ore senza ridere, conquistando così il premio di 100mila euro che sarà destinato a un ente benefico a scelta del vincitore.

Chi presenta la seconda stagione di LOL

In LOL 2 il ruolo del game master sarà ancora una volta di Fedez. Sarà lui a sedersi di fronte agli schermi delle numerose telecamere per intercettare qualunque segnale di sorriso o risata nei concorrenti e anche, all’occorrenza, per movimentare il gioco con indicazioni e prove particolari.

Ad affiancarlo sarà Frank Matano, che con il suo umorismo aveva reso indimenticabile la prima stagione di LOL, alla quale aveva partecipato come concorrente.

Quando esce LOL2

Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori debutteranno solo su Prime Video giovedì 24 febbraio 2022.

Gli ultimi due episodi, invece, saranno distribuiti sempre sulla piattaforma di streaming il 3 marzo.

