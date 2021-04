Lotteria degli scontrini: dove seguire la seconda estrazione

In attesa delle estrazioni settimanali, che inizieranno giovedì 11 giugno, e sognando l’estrazione annuale da 5.000.000 di euro, oggi 10 italiani potranno vincere i 100.000 euro della seconda estrazione mensile della Lotteria degli scontrini.

L’iniziativa governativa va infatti avanti, con una platea di potenziali vincitori più ampia rispetto al mese scorso perché i biglietti generati nell’ultimo mese sono ben 685 milioni, in crescita del 33%. Naturalmente potranno vincere anche gli esercenti, come previsto dal regolamento della Lotteria degli scontrini che riserva loro 10 premi mensili da 20 mila euro l’uno. Tali premi sono legati ai biglietti vincenti: per ognuno di essi, infatti, è previsto un premio da 100 mila euro per l’acquirente e uno da 20 mila per l’esercente presso cui è stato fatto l’acquisto che ha generato il biglietto virtuale.

Come seguire l’estrazione dei biglietti vincenti

Il metodo più immediato per sapere se abbiamo vinto uno dei premi della lotteria degli scontrini è collegarsi, alle ore 13 di oggi, al profilo Twitter dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Su tale profilo verranno comunicati i 10 biglietti vincenti.

Gli acquirenti partecipanti potranno quindi controllare se tra i propri biglietti c’è uno di quelli vincenti, accedendo alla propria area riservata sul portale ufficiale della Lotteria degli scontrini. Altrimenti, potranno anche aspettare l’eventuale comunicazione da parte dell’Agenzia.

Come sapere se abbiamo vinto la lotteria

In questo secondo caso non c’è nulla di specifico da fare dopo l’estrazione: entro pochi giorni chi ha vinto riceverà la comunicazione tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC.

Ma solo se, all’interno dell’area riservata, alla quale si accede tramite SPID, CIE o CNS, avrà indicato correttamente il suo indirizzo di residenza o il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. I vincitori verranno quindi invitati a reclamare il premio e avranno 90 giorni per farlo: passato questo lasso di tempo non sarà più possibile riscuotere il premio.

Lotteria degli scontrini: le prossime estrazioni

Come già accennato, al momento sono previste solo estrazioni mensili perché quelle settimanali (che prevedono 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti), inizieranno solo l’11 giugno. Ecco il calendario delle prossime estrazioni mensili: