Quali sono le migliori carte prepagate con Iban

Una carta prepagata con Iban è sostanzialmente una carta ricaricabile emessa con un codice Iban associato che consente di effettuare diverse operazioni bancarie. Ad esempio, può essere utilizzata da un giovane per farsi accreditare i primi stipendi, senza il bisogno di aprire un conto corrente.

Questa tipologia di carte è più facile da ottenere, anche per un disoccupato o una persona che ha avuto problemi finanziari, poiché richiedono requisiti meno stringenti per l’apertura. Le carte prepagate con Iban permettono di risparmiare i soldi del canone di un conto corrente, offrendo i servizi base come ricevere e inviare bonifici, e sono adatte a tutti. Tra le migliori ci sono quelle offerte da Poste Italiane, come PostePay Evolution, o da istituti bancari come la Genius Card di Unicredit, o ancora la carta di N26 della N26 Bank. Ecco le migliori.

Carta prepagata con Iban: N26

La carta prepagata con Iban N26 offerta dalla N26 Bank si appoggia sul circuito MasterCard e ha un canone gratuito con limite di spesa di 5000 euro al giorno e limite di prelievo di 2500 euro al giorno. La carta è compatibile con la modalità contactless e la quota di rilascio è gratuita. Inoltre, è compatibile con Google Pay ed Apple Pay. Gli utenti avranno a disposizione un’app semplice e intuitiva per gestirla.

Carta prepagata con Iban: Hype

Hype di Banca Sella offre due tipologie di carta prepagata con Iban associato: la versione gratuita Hype Start e la versione con canone mensile Hype Plus. La versione Start fa parte del circuito MasterCard e ha un limite di spesa di 2500 euro al giorno e di prelievo di 250 euro al giorno. Con questa carta si potrà utilizzare il contactless ed è compatibile con Google Pay e Apple Pay, ed è adatta anche ai minori di 18 anni.

La versione Hype Plus invece pagando un canone di 2.9 euro al mese alza il limite di spesa a 5000 euro al giorno e di prelievo a 1000 euro al giorno. Entrambe le carte possono esser facilmente gestite dall’app, che è disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Carta prepagata con Iban: Nexi e Yap

Nexi è l’azienda italiana per i pagamenti digitali attraverso un sistema di banche partner che offre diverse tipologie di carte prepagate con Iban. Tra queste c’è la carta Yap, su circuito MasterCard, che ha canone gratuito, nessun limite di spesa e un limite di prelievo di 250 euro al giorno.

La carta Nexi Prepaid invece è su circuito Visa, ha un canone di 20 euro l’anno, ma nessun limite di spesa giornaliero e limite di prelievo di 250 euro al giorno. Nexi Speed invece sfrutta il circuito MasterCard, ma offre un canone gratuito e nessun limite di spesa giornaliera, mentre rimane fissato il limite di prelievo come per le altre carte.

Carta prepagata con Iban: Hello! Free

La carta Hello! Free è rilasciata da Hellobank! e offre un canone gratuito, gira sul circuito MasterCard e ha un limite di spesa di 5000 euro al giorno e un limite di prelievo di 500 euro al giorno.

Carta prepagata con Iban: PostePay Evolution

Per chi vuole affidarsi a Poste Italiane, c’è la PostePay Evolution che è la carta prepagata con Iban su circuito MasterCard. Il canone annuo è di 10 euro, mentre il limite di spesa giornaliero è di 3500 euro e quello di prelievo di 600 euro.

Carte prepagate con Iban: Superflash

La carta prepagata con Iban Superflash è emessa dalla banca Intesa San Paolo e ha un canone annuo di 26 euro. La carta gira sul circuito MasterCard e ha un limite di spesa di 10mila euro al giorno e di prelievo giornaliero di 500 euro.

Carte prepagate con Iban: Genius Card

La carta Genius Card è una prepagata con Iban emessa dalla banca Unicredit, con un canone che è gratuito per gli under 30, altrimenti costa 12 euro l’anno. La carta fa parte del circuito MasterCard, non ha limite di spesa giornaliero, ma un limite di prelievo di 750 euro al giorno.