Lotteria degli scontrini: è possibile segnalare chi non emette scontrino

Tramite il portale della Lotteria degli Scontrini adesso è possibile segnalare i comportamenti scorretti degli esercenti, in particolar modo se il negoziante non ha emesso lo scontrino relativo ad un acquisto. La segnalazione può essere fatta direttamente online dall’acquirente, tramite l’area riservata del portale.

La novità non è stata affatto apprezzata da molti commercianti, che la vedono come uno strumento di delazione anonima che potrebbe portare alla caccia alle streghe. La maggior parte degli utenti acquirenti, invece, sembra apprezzarla e ricordano che l’evasione fiscale pesa sulle tasche di ogni contribuente per circa 1.800 euro ogni anno. A questa constatazione corrisponde l’obiezione, da parte dei commercianti, che prima dell’arrivo del Cashback e della Lotteria degli Scontrini erano in molti ad accettare (o addirittura a chiedere) uno sconto da parte dei commercianti in cambio di uno sconto sul prezzo d’acquisto, pagand in contanti. Non sono ragionamenti molto edificanti, certo, ma il fatto che adesso è possibile segnalare (nel vero senso della parola) un commerciante con pochi click stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

Portale Lotteria: l’area segnalazioni

Per segnalare un esercente “per mancata partecipazione alla lotteria" è sufficiente visitare il portale della Lotteria degli Scontrini, entrare nell’area riservata (tramite SPID, CIE o CNS) e andare nella sezione “Segnala esercente“.

Qui l’utente troverà un modulo da compilare in tutte le sue parti: Partita Iva dell’esercente, Denominazione e Tipologia di Segnalazione. Per trovare la partita IVA di un commerciante basta cercarla sullo scontrino. Se il commerciante non ha emesso lo scontrino è possibile invece usare il portale Registroimprese.it delle Camere di Commercio.

Visitando questa pagina basterà inserire il nome dell’attività e la provincia: verrà visualizzato un elenco di attività che potrebbero essere quella che stiamo cercando. Un po’ più difficile, se non abbiamo uno scontrino a disposizione, è invece trovare la partita IVA di un negozio in franchising.

Cosa si può segnalare sul Portale della Lotteria

All’interno dell’area riservata del Portale della Lotteria degli Scontrini è possibile al momento fare due tipi di segnalazione:

L’esercente non ha emesso (né su carta, né in elettronico) il documento commerciale (scontrino)

L’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria ma ha emesso il documento commerciale (scontrino)

E’ opportuno chiarire che, al momento, i commercianti non sono obbligati a partecipare alla Lotteria degli Scontrini: per farlo è necessario avere un registratore di cassa telematico, collegato all’Agenzia delle Entrate. Gli esercenti si dovevano dotare per legge di questo registratore già l’anno scorso, ma a causa della pandemia la data entro cui adeguarsi è più volte slittata in avanti. Attualmente i commercianti hanno tempo fino al 1° aprile per dotarsi di questo tipo di registratore di cassa.

Lotteria e Cashback: i commercianti fanno muro

Tra le segnalazioni che abbiamo registrato e che stiamo monitorando sono in crescita, purtroppo, quelle relative a commercianti che chiedono ai clienti di pagare le commissioni per i pagamenti elettronici. Sta succedendo, ad esempio, che alcuni negozianti dopo aver emesso lo scontrino chiedano una somma leggermente superiore se il cliente vuole pagare con carta.

Tutto ciò è illegale: le commissioni bancarie per i pagamenti elettronici sono a carico dell’esercente e la cifra indicata nello scontrino deve corrispondere esattamente a quella pagata dal cliente.