Spiragli di luce per chi ancora aspetta la Lotteria degli scontrini istantanea: c'è l'ok del Garante Privacy, un parere tecnico che era necessario per procedere

Sembrava destinata al dimenticatoio ma, invece, alla fine si farà. Stiamo parlando della Lotteria degli scontrini “istantanea“, versione immediata e più semplice della già presente (e poco conosciuta) lotteria degli scontrini lanciata nel 2021. La versione istantanea, a dire il vero, era già presente nell’originale programma Italia Cashless lanciato a fine 2020 dal Governo Conte I e che includeva anche il famoso “cashback di Stato“.

Per quasi tre anni della lotteria istantanea non si è saputo più nulla, anche a causa delle grandi polemiche politiche che hanno sommerso e bloccato il programma Italia Cashless (portando, tra l’altro, ad un dietro front con tanto di innalzamento del tetto del contante). Adesso, invece, arriva il via libera all’iniziativa da parte del Garante della Privacy e si riaccendono le speranze di vedere realizzato anche questo provvedimento in favore dei pagamenti elettronici.

Lotteria degli scontrini istantanea: come funziona

Il Garante Privacy ha approvato uno schema di funzionamento della Lotteria degli scontrini istantanea basato sull’app Gioco Legale, sviluppata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La stessa app permette già di controllare le vincite settimanali, mensili e annuali della Lotteria degli scontrini tradizionale.

A differenza della lotteria già esistente, però, con quella istantanea non servirà più mostrare il proprio codice lotteria al cassiere del negozio: lo scontrino conterrà un codice QR che potrà essere scansionato all’interno dell’app per sapere se abbiamo vinto.

L’app assocerà il QR dello scontrino al codice lotteria dell’utente e, in mancanza di un codice lotteria già creato, l’app ne creerà uno da zero.

Sarà quindi comunque necessario registrarsi al portale della lotteria, entrando con SPID o CIE e creando un proprio profilo affinché, in caso di vittoria, sarà possibile effettuare il pagamento del premio.

Nessuna notizia, al momento, sul valore dei premi e sulle probabilità di vincita. L’attuale lotteria non istantanea, lo ricordiamo, genera un biglietto virtuale per ogni euro speso (fino ad un massimo di mille).

Sappiamo, però, che l’utente non dovrà far nulla per sapere se ha vinto: l’app lo avviserà immediatamente in caso di vincita e gli mostrerà un codice bidimensionale attraverso cui potrà riscuotere il premio in un esercizio commerciale abilitato, entro 30 giorni dalla vincita.

Lotteria degli scontrini istantanea: quando inizia

L’ok del Garante Privacy è un parere tecnico che, seppur positivo, da solo non basta ad avviare la Lotteria degli scontrini istantanea.

Altri passaggi sono ancora necessari, dall’adeguamento dei registratori di cassa affinché possano stampare il codice sullo scontrino, ai provvedimenti specifici dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Non dovrebbe servire, invece, un ulteriore passaggio politico o del Ministero dell’Economia.

Ad oggi, quindi, non è ancora possibile ipotizzare una data di inizio per la Lotteria degli scontrini istantanea e non è affatto da escludere che il lancio slitti a inizio 2024.