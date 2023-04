Love is Blind e la diretta mancata: cosa è successo?

«Vi avevamo detto che Love is Blind Reunion sarebbe stata memorabile!». Così recita l’immagine autoironica postata da Netflix su Twitter pochi giorni fa, dopo che l’attesa diretta di Love is Blind: The Live Reunion si è trasformata in un confuso pasticcio. La puntata speciale live, che avrebbe dovuto concludere la quarta stagione del reality show, non è infatti andata in onda in diretta così come era stato programmato. E mentre il colosso dello streaming si scusava con gli utenti, questi non hanno risparmiato il sarcasmo e le critiche.

I problemi con la diretta di Love is Blind

La messa in onda di un evento live è una novità per Netflix, che ha già dichiarato di voler puntare maggiormente su questo genere di offerta in futuro. La reunion di Love is Blind in programma per il 17 aprile sarebbe stato il secondo contenuto trasmesso in diretta dalla piattaforma di streaming dopo lo spettacolo di Chris Rock del 3 marzo.

La puntata speciale sarebbe dovuta andare in onda in diretta mondiale alle 20 (ora di Los Angeles) del 17 aprile. «Ancora cinque minuti prima di #LoveIsBlindLIVE: guarda e scopri chi altro si unisce a Nick e Vanessa sul palco!», ha twittato Netflix a ridosso del grande evento per aumentare le aspettative del pubblico. A quel punto, però, qualcosa deve essere andato storto, perché la puntata non è mai andata in onda in diretta.

«Promettiamo che #LoveIsBlindLIVE varrà l’attesa», ha aggiunto Netflix poco dopo, quando il problema tecnico probabilmente sembrava ancora risolvibile in tempi brevi. Così non è stato: un’ora e mezza dopo la piattaforma di streaming ha chiesto scusa e ha spiegato che la puntata sarebbe stata registrata e poi mandata in onda in differita. Nel frattempo, come è facile immaginare, gli utenti hanno commentato diffusamente l’accaduto con toni sarcastici e molto critici. «Dopo questo ci meritiamo di condividere tutti la stessa password», ha scritto una persona. Il profilo Twitter di Blockbuster, invece, ha ricordato che tutto questo non sarebbe successo con i loro vhs a noleggio.

Le scuse di Netflix

«A tutti coloro che sono rimasti in piedi fino a tardi, che si sono alzati presto, che hanno rinunciato alla loro domenica pomeriggio… Siamo incredibilmente dispiaciuti che Love is Blind Live Reunion non sia andata come avevamo programmato. Stiamo registrando ora e la puntata sarà su Netflix non appena ci sarà umanamente possibile. Ancora grazie e scusate», ha scritto Netflix sui social quando è apparso ormai chiaro che il ritardo accumulato era davvero eccessivo e che non ci sarebbe stata nessuna diretta. La puntata speciale è andata effettivamente online dopo alcune ore.

Quali problemi tecnici ha avuto Netflix

Netflix al momento non ha spiegato i motivi tecnici che hanno reso impossibile la diretta. C’è comunque tempo per perfezionare il meccanismo, dato che il prossimo evento live Netflix annunciato per ora è previsto per il 2024.