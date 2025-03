Love Me Love Me, dal libro al film: cast, trama, quando esce

Fonte foto: Lucia Iuorio/Prime Video

Il primo romanzo della serie Love Me, Love Me di Stefania S. diventa un film per Prime Video. La piattaforma di streaming ha recentemente annunciato il cast di questa novità. Love Me, Love Me – Cuori Magnetici, questo il titolo del film, è un romance young adult co-prodotto da Lotus Production (una società Leone Film Group) e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios. La produzione è appena iniziata e il film Original italiano uscirà prossimamente in streaming in tutto il mondo.

Love Me, Love Me – Cuori Magnetici: il libro e l’autrice

Love Me, Love Me – Cuori Magnetici è il titolo del primo libro della tetralogia pubblicata da Stefania S. Fatto uscire inizialmente sulla piattaforma Wattpad, dove è stato letto più di 21 milioni di volte, questo romanzo è stato pubblicato nel 2023 da Sperling & Kupfer.

Sempre nel 2023 è uscito per Sperling & Kupfer il secondo romanzo, Love Me Love Me 2 – Anime elettriche; mentre è del 2024 Love Me Love Me 3 – Amore senza fine. Nello stesso anno viene pubblicato anche Love Me Love Me 4 – Ancora insieme.

Sperling & Kupfer ha fatto uscire contestualmente anche Love Me Love Me – Journal, sempre firmato da Stefania S.: è un quaderno con esercizi di scrittura e creatività ispirato ai romanzi.

Per chi si chiede chi sia l’autrice Stefania S., si tratta di una scrittrice Millennial che vuole mantenere una sorta di forma di semi-anonimato: si firma infatti in copertina senza il cognome per intero (Serafini), ma ha già partecipato a eventi insieme al suo pubblico – dunque la sua identità non è evidentemente segreta.

Il cast del film Love Me, Love Me – Cuori Magnetici

Come accennato, il film Original italiano Love Me, Love Me – Cuori Magnetici è tratto dal primo romanzo di Stefania Serafini. I protagonisti saranno interpretati da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci.

Diretto da Roger Kumble, il film è scritto da Veronica Galli e Serena Tateo.

La trama: di cosa parla Love Me, Love Me – Cuori Magnetici

In Love Me, Love Me – Cuori Magnetici la protagonista June, in seguito alla morte del fratello, si trasferisce in Italia per un nuovo inizio. Comincia a frequentare una nuova scuola d’élite nella quale conosce James, un pericoloso bullo coinvolto in incontri clandestini di MMA, dal quale si sente subito attratta.

Nonostante questo, June inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, che invece è il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano: June viene presto a conoscenza del fatto che nella scuola tutti hanno un segreto e niente è come sembra. Mentre le tensioni aumentano, la ragazza dovrà decidere a chi donare il suo cuore.

Quando esce Love Me, Love Me – Cuori Magnetici

Le riprese di Love Me, Love Me – Cuori Magnetici inizieranno a breve e il film uscirà prossimamente su Prime Video.