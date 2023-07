Fonte foto: 123RF

Una luce verde è apparsa nel cielo della Louisiana e sono decine le testimonianze degli improvvisati osservatori che, in modo del tutto inaspettato, si sono ritrovati protagonisti di un evento particolare. Ma non è di certo la prima volta che accade: milioni di persone nel corso degli anni hanno assistito a fenomeni di questo genere, in cui delle vere e proprie “palle di fuoco” sembrano attraversare l’atmosfera del nostro Pianeta come in un film di fantascienza. Di cosa si tratta?

Cos’è la “palla di fuoco” avvistata nel cielo della Louisiana

Tutto è accaduto lo scorso venerdì, poco prima che sorgesse il Sole. Moltissime persone hanno avvistato contemporaneamente una “palla di fuoco” nel cielo, la stessa che è stata catturata da fotocamere e telecamere con immagini più o meno nitide, ma comunque utili ai fini di studio.

Secondo l’American Meteor Society gli avvistamenti, in realtà, sono stati molti di più. Oltre alla Louisiana, anche in California e in Florida gli ignari spettatori hanno assistito a tale fenomeno e la conclusione è ben precisa: si tratterebbe di un corpo celeste comunemente chiamato meteora che, come già accaduto decine di altre volte, si è avvicinato al nostro Pianeta attirato dalla forza gravitazionale e poi ha preso fuoco entrando a contatto con l’atmosfera.

L’iter è sempre il medesimo. Un meteoroide – ovvero il frammento roccioso o metallico di un asteroide, una cometa o un Pianeta – viaggia nello Spazio a una certa velocità, finché non entra a contatto in modo del tutto casuale con l’atmosfera terrestre, fortemente attratto dalla forza gravitazionale del nostro Pianeta. Quando avviene questo contatto diventa una meteora che comincia letteralmente a “bruciare”: il calore è talmente intenso da provocare il tipico bagliore luminoso, dandole il caratteristico aspetto di una “palla di fuoco”.

Meteore e meteoriti sulla Terra (anche in Italia)

Una meteora può essere piccola come un granello di sabbia o grande come un asteroide ma, in ogni caso, quelle che entrano a contatto con l’atmosfera della Terra e la oltrepassano sono davvero tantissime. La gran parte di esse sono oggetto di avvistamenti sia da parte degli scienziati – che se ne occupano per lavoro – che da parte di appassionati o semplici curiosi, che si ritrovano nel posto giusto al momento giusto.

Migliaia di “palle di fuoco” arrivano sulla Terra e il fenomeno è tutt’altro che raro. Gli esempi si sprecano, a cominciare proprio da quanto accaduto appena pochi mesi fa in Italia: gli avvistamenti avvenuti tra Milano, Roma e Venezia hanno gettato la popolazione nel panico – visto il periodo non proprio “roseo” che stiamo affrontando – e le immagini del curioso corpo celeste con la coda fiammeggiante hanno fatto il giro del web. Gli astronomi sono giunti alla conclusione che si trattasse del frammento di un asteroide, meglio noto come 153 Hilda.

Anche lo scorso febbraio c’erano state numerose segnalazioni, stavolta in Toscana. Una brillante meteora dalla coda infuocata ha attraversato l’arcipelago toscano ed è stata vista fino in Corsica come documentato da PRISMA. Per non parlare dell’altro fenomeno di cui gli appassionati sono letteralmente ghiotti: la caduta dei meteoriti. Ricorderete certamente la “notte dei fireball” tra il 23 e il 24 maggio, chiamata così proprio per la forte incidenza del passaggio di meteore. Una di queste ha toccato la superficie terrestre – è allora che diventa meteorite – nell’area del Cremonese dove quasi immediatamente si è partiti alla caccia di frammenti Spaziali.

E l’elenco potrebbe continuare. Quel che resta invariato è il fascino di un fenomeno che da sempre alimenta la curiosità (e talvolta credenze e leggende) di un’umanità che non ha mai smesso di guardare oltre il cielo.