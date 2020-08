Lucifer 5, il Covid-19 ha bloccato le riprese: cosa succede

Come abbiamo raccontato in molti articoli pubblicati nell’ultimo periodo, il coronavirus ha creato molti disagi al mondo del cinema e delle serie TV. Lo scoppio della pandemia ha obbligato a fermare del tutto o a rinviare le riprese di decine e decine di nuove produzioni. E tra queste c’è anche Lucifer 5. La nuova stagione della serie TV è attesa per il 21 agosto 2020, ma si tratta solamente della prima parte. I produttori, infatti, avevano deciso di dividere la stagione 5 in due parti, in modo da creare ancora più attesa negli appassionati.

Il Coronavirus, però, ha bloccato la produzione proprio nel momento più bello, mentre si stava registrando l’ultima puntata di Lucifer 5. A raccontarlo è direttamente Tom Ellis, l’attore che interpreta il ruolo di Lucifer Morningstar e da questa stagione anche Michael, il fratello gemello sceso dal Paradiso. In un’intervista l’attore ha raccontato come il coronavirus abbia sospeso le riprese proprio nel momento più bello: pochi giorni e l’intera stagione sarebbe stata conclusa. E ricominciare a girare con le nuove regole da rispettare per il distanziamento sociale implica accumulare altri ritardi. Questo vuol dire che la parte 2 di Lucifer 5 arriverà quasi sicuramente in ritardo rispetto alle idee iniziali di Netflix.

Lucifer, la quinta stagione sarà emozionante

Oltre a raccontare dei ritardi causati dall’esplosione della pandemia, Tom Ellis si è lasciato sfuggire qualche anticipazione sulla nuova stagione. Le puntate saranno mediamente più lunghe perché tutti, compresi gli sceneggiatori, pensavano che la quinta fosse l’ultima stagione e quindi si è cercato di mettere una fine a tutte le storie aperte. In realtà poi è arrivato il rinnovo per una sesta e ultima stagione (in arrivo probabilmente tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022).

Sui primi otto episodi della nuova stagione di Lucifer 5 sappiamo già molto, grazie al trailer pubblicato da Netflix. Come abbiamo accennato in precedenza c’è l’arrivo di un nuovo personaggio: Michael, fratello gemello di Lucifer Morningstar che cerca di approfittare dell’assenza del fratello (che alla fine della quarta stagione torna nell’inferno) per rovinargli la vita e prendere il suo posto. Cosa succederà al ritorno di Lucifer sulla Terra? E soprattutto in quale puntata avverrà? Per dare una risposta a queste domande non bisogna far altro che aspettare le ore 9:00 del 21 agosto quando saranno disponibili le nuove puntate di Lucifer 5 su Netflix.