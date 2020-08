Lucifer, nuove anticipazioni sulla stagione 5: cosa sappiamo

La prima parte della quinta stagione di Lucifer sarà piena di colpi di scena. E a dirlo sono alcuni fortunati che hanno già potuto vedere la quinta stagione e hanno fatto trapelare alcune informazioni sui loro profili social. Si tratta di spoiler a tutti gli effetti e per questo motivo cercheremo di restare molto vaghi, ma anticipandovi alcune delle scene più interessanti della prossima stagione.

Come già anticipato dal trailer pubblicato da Netflix, nella quinta stagione ci sarà una novità molto importante, l’arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta di Michael, fratello gemello di Lucifer Morningstar, che nelle prime puntate della nuova stagione arriverà sulla Terra e cercherò di rubare il posto del fratello, che come sappiamo nelle ultime puntate della quarta stagione è tornato all’Inferno. Il personaggio di Michael e di Lucifer verrà interpretato da Tom Ellis che quindi si sdoppierà nel ruolo del gemello “buono” e del gemello “cattivo”. Il trailer pubblicato da Netflix ha fatto sorgere molti dubbi, riguardanti soprattutto il ritorno sulla terra di Lucifer. Quando avverrà? In quale puntata? Probabilmente molto prima di quanto gli stessi utenti possano pensare.

Anticipazioni trama Lucifer

Già dalla prima puntata della quinta stagione d Lucifer ci saranno alcuni colpi di scena che faranno restare di stucco gli appassionati della serie TV. Poi sarà un continuo crescendo di emozioni, fino ad arrivare alla quinta e decisiva puntata di Lucifer 5.

Qui racconta chi ha già potuto vedere la serie TV ci saranno delle vere e proprie rivelazione, con scene toccanti e che porteranno i protagonisti a mostrare le loro vere intenzioni. Ma non solo. Si apriranno anche nuove trame nella storia che proietteranno gli appassionati direttamente alla seconda parte della quinta stagione che dovrebbe uscire il prossimo anno. Infatti, Lucifer 5 è diviso in due parti per permettere di concludere al meglio tutte le storie rimaste ancora aperte.

Quando esce Lucifer 5

L’uscita delle prime otto puntate di Lucifer 5 è fissata per il 21 agosto alle ore 9:00. Come accade per la maggior parte delle serie TV di Netflix, gli episodi verranno rilasciati tutti in contemporanea.

Come vedere Lucifer in streaming

Le quattro stagioni di Lucifer sono disponibili per tutti gli abbonati a Netflix. Per vedere Lucifer in streaming bisogna essere abbonati alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Una volta fatto l’accesso a Netflix, bisogna cercare Lucifer e premere sul box che apparirà sulla schermata. Si aprirà la scheda dedicata alla serie TV e si potrà scegliere quale puntata rivedere.